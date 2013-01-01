Игрокам хоккейного клуба «Сахалин» не обещают больших зарплат

Хоккейная команда «Сахалин» формирует состав на предстоящий сезон. До начала учебно-тренировочных сборов осталось две недели. Уже готов список участников сборов.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в него вошли 15 игроков из состава островной команды прошлого сезона, хоккеисты, выступавшие за «Сахалин» в прошлые годы, а также представители Высшей хоккейной лиги, чемпионатов Казахстана и Латвии, для которых Азиатская лига станет новым витком развития карьеры.

В пресс-службе клуба сообщили, что имена игроков будут озвучены позже, после подписания просмотровых контрактов. Отбор будет проходить по спортивному принципу, отмечает руководство команды.

- Наша цель - сохранить ряд игроков из прошлого состава, руководствуясь селекционными задачами, которые ставит тренерский штаб, и, что немаловажно, финансовыми возможностями клуба. На сегодняшний день мы не можем обеспечить высоких зарплат, которые, безусловно, заслуженно получал ряд игроков в прошлые годы. Но мы постарались сделать максимально привлекательными условия для опытных и молодых спорстменов, которые в этом сезоне будут выступать за наш регион, - рассказал спортивный директор хоккейной команды Сергей Мелешков.

Готовиться к возобновлению чемпионата Азиатской хоккейной лиги островитяне будут в подмосковном Ступино на базе СДЮСШОР им. Всеволода Боброва. Сборы хоккейной команды «Сахалин» продлятся до 22 августа, после команда отправится домой, где продолжит подготовку к чемпионату АХЛ, который начнется в сентябре.

В этом сезоне регламент и состав участников турнира претерпел ряд изменений. В сезоне 2017-2018 года не будет принимать участие единственная команда из Китая «Чайна Дрэгон», она изменила вектор развития, нацелившись на ВХЛ.

Помимо этого, участники лиги будут играть четыре матча вместо шести с каждым соперником. Такое решение принято на собрании представителей команд АХЛ. Сокращение матчей в серии связано с участием корейских хоккеистов в Олимпийских играх 2018 года. Ранее клубы проводили по три домашних и три гостевых матча с каждым соперником. А регулярный сезон, состоящий из 48 встреч, длился с конца августа до середины марта.

По проекту календаря на следующий год старт «регулярки», состоящей из 28 матчей, переноситься не будет, закончится же отбор в стадию плей-офф в декабре, после чего команды уйдут на длительную паузу. Возобновится соперничество в Азиатской хоккейной лиге играми на вылет в марте 2018 года.

Заполнить почти двухмесячный перерыв планируется встречами в рамках Кубка Кореи и России. Представители этих стран поддержали инициативу и готовы принять участников соревнований. Этот турнир новый, в случае успеха он станет регулярным.

Команды встретятся в январе в Корее и в течение недели разыграют трофей. В России планируется провести второй этап соревнований в первых числах февраля и привлечь не только команды-участницы АХЛ, но и сборную Дальнего Востока.

- Мы не можем допустить, чтобы команды оставались без игровой практики. Поэтому выступили с этой инициативой. Тем более что представители «Анян Халлы», привлечённые в сборную, будут в полном объеме задействованы в тренировочном и игровом процессе. Кубок – это возможность довести количество игр до привычной цифры в 48 матчей и не потерять игрового навыка, - отметил Мелешков.