Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
09:42 / Экономика / фестиваль / ВЭФ   1  

Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон

Павильон в виде огромного лосося приготовил Сахалин для фестиваля «Улица Дальнего Востока». Осенью там разместится экспозиция «Остров-рыба». Фестиваль проводится в рамках III Восточного экономического форума.

Оригинальное дизайнерское решение символизирует богатство и уникальность природных ресурсов Сахалина и Курил. Цель выставки – использовать эти преимущества для дальнейшего раскрытия мощного туристского потенциала региона. Кроме того, для большинства островитян рыбалка – любимое хобби, а для коренных малочисленных народов еще и важная часть культуры и быта. Это тоже повлияло на выбор конструкции.

Габаритные размеры «рыбы» впечатляют: сооружение будет иметь в длину, от «головы» до «хвоста», 20 метров, в ширину – 10. Высота - около 8 метров. Предусмотрена эффектная система подсветки - в темное время суток «рыба» будет переливаться яркими огнями.

Внутри павильона разместится несколько зон. В приветственной, расположенной у основного входа, гости получат начальные представления о регионе от музейного экскурсовода. Рассказ дополнят фото- и видеоиллюстрации. Но лучше узнать Сахалин можно будет через виртуальную дверь. Открыв ее, любой посетитель выйдет на прямую видеосвязь с Южно-Сахалинском, сможет пообщаться с местными жителями и получить собственный портрет от сахалинского художника-шаржиста. Оказавшись при помощи технологий на территории областного краеведческого музея, познакомиться с историей региона.

Далее гостей пригласят в туристическую зону, где им предложат приобрести путевки со скидками по 50 разработанным маршрутам, в том числе и для детей. Многие из них предусматривают посещение СТК «Горный воздух» - главной достопримечательности юга Сахалина. Ежегодно зимний курорт посещают более 60 тысяч человек.

Посетители экспозиции смогут сфотографироваться на фоне искусственного сугроба или эффектных горных склонов острова, надев спортивное снаряжение. А после, разместившись на оригинальной скамье из нескольких сноубордов, при помощи 3D-шлема - погрузиться в виртуальную экскурсию по заснеженному «Горному воздуху».

Современные технологии позволят ознакомиться и с ходом строительства крупных спортивных объектов на Сахалине: новых горнолыжных трасс, биатлонного комплекса, стадионов «Кристалл» и «Арена Сити», а также гостиниц на «Горном воздухе». Все они в 2019 году примут участников I зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Соревнования пройдут под патронатом Международного олимпийского комитета. В программу включены восемь зимних видов спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей с шайбой.

Не обойдет вниманием островная экспозиция и еще один вид спорта, 100-летие которого празднуется в России в этом году, – дзюдо. Его родоначальником в стране в прошлом веке стал сахалинец Василий Ощепков. О судьбе и жизни этого неординарного человека зрители узнают из постановочных сцен сахалинских артистов и спортсменов, сообщает пресс-служба губернатора.

- Мы приглашаем всех желающих посетить предстоящей осенью павильон Сахалинской области. Это единственный в России островной регион с уникальной природой и богатым ресурсным потенциалом. Место, где реализуются масштабные инвестиционные проекты, активно развиваются сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс, спорт и туризм. На площадке нашего павильона можно будет узнать о десятках различных туристических направлений и возможностях для отдыха. Ощутить себя на склонах горнолыжного курорта, узнать о мерах поддержки участников программы «Дальневосточный гектар» или новых технологиях в сельском хозяйстве. Посетителям, как и в прошлом году, мы предложим морские деликатесы, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

Наша справка

Годом ранее сахалинская экспозиция стала одной из самых популярных на фестивале «Улица Дальнего Востока». Настоящий фурор произвела рукотворная елка высотой 2,5 метра. Дерево собрали из сахалинской корюшки. На его изготовление ушло 2532 хвоста.

Большим спросом у гостей пользовались интерактивный горнолыжный тренажер (сегодня им активно пользуются воспитанники школы олимпийского резерва в областном центре) и макет большого палтуса (теперь в качестве экспоната он выставлен в холмском музее фауны моря).

А на специализированной площадке «Рыбный рынок» за блюдами из сахалинских морепродуктов ежедневно выстраивалась очередь. В дегустации приняли участие более 1,5 тысячи человек.

На полях II Восточного экономического форума представители Сахалинской области подписали 17 соглашений почти на 30 млрд рублей в сферах сельского хозяйства, туризма, транспорта, бальнеологии, спорта, топливно-энергетического комплекса, торговли и рыбной отрасли.

Фото пресс-службы губернатора

Теги  Рыба Фестиваль ВЭФ

Сообщить об ошибке

Персоны новости

Кожемяко Олег Николаевич

Комментарии


ха-ха!!! осталось дожить до счастливых времен!!1
анонимно Сегодня в 10:06

Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
25 июня
Российско-японский фестиваль культуры и искуства
Корсаков
Холмск
Южно-Сахалинск

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства.

Спецпроекты

26 июня / Живая история

Учет яблок

В конце 1946 года руководитель Гражданского управления, а впоследствии председатель облисполкома Сахалинской области Дмитрий Крюков, сам вышедший из крестьян, издал специальный указ, посвященный развитию садоводства

22 июня / Человек года

Теплое дело

Андрей Лондарь – заместитель директора по эксплуатации сетей теплоснабжения МУП «Тепло» Корсаковского городского округа

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

«Человек года - 2017»: выбираем героев проекта

Пригаро Н.

Автохамы на улице Есенина в Южно-Сахалинске оккупировали тротуар

Фотографии с разных улиц с разных дат. Учитесь правильно заголовки и новости писать тогда уже.

Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон

ха-ха!!! осталось дожить до счастливых времен!!1

Читать все комментарии

Популярное в блогах

28 апреля 17:29 / история / коммунизм / перестройка / профессия 1
ПИЛОТ НОМЕР ОДИН Часть третья
10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
15 мая 09:34 / война
Войны новые 2

Популярное

20 июня 15:01 / Общество / мотоциклы / ГИБДД
Сотрудники ДПС на Сахалине пересядут на мотоциклы
20 июня 17:01 / Общество / природа / безопасность
На Сахалине огородили место загадочного природного явления
26 июня 09:35 / Происшествия / смерть / находка
На Сахалине в реке нашли труп девушки
21 июня 09:52 / Общество / минтруд / праздник
Россияне в 2018 году будут отдыхать в праздники почти месяц
23 июня 11:13 / Происшествия / больницы / проверки
Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
22 июня 14:26 / Общество / материнский капитал / семья
Маткапитал на Сахалине и Курилах планируют давать за первенца
22 июня 12:47 / Общество / асфальт / Итуруп
Виталий Кличко кладет асфальт на Курилах

Тэги

Автомобили Строительство Соревнования Полиция Дети Прокуратура Больницы Фестиваль Дороги Проекты

Персоны

Опросы

Любимое место в Южно-Сахалинске?
  285 (27%)
  157 (15%)
  150 (14%)
  46 (4%)
  29 (3%)
  115 (11%)
  118 (11%)
  167 (16%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Живая история RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru