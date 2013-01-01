Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон

Павильон в виде огромного лосося приготовил Сахалин для фестиваля «Улица Дальнего Востока». Осенью там разместится экспозиция «Остров-рыба». Фестиваль проводится в рамках III Восточного экономического форума.

Оригинальное дизайнерское решение символизирует богатство и уникальность природных ресурсов Сахалина и Курил. Цель выставки – использовать эти преимущества для дальнейшего раскрытия мощного туристского потенциала региона. Кроме того, для большинства островитян рыбалка – любимое хобби, а для коренных малочисленных народов еще и важная часть культуры и быта. Это тоже повлияло на выбор конструкции.

Габаритные размеры «рыбы» впечатляют: сооружение будет иметь в длину, от «головы» до «хвоста», 20 метров, в ширину – 10. Высота - около 8 метров. Предусмотрена эффектная система подсветки - в темное время суток «рыба» будет переливаться яркими огнями.

Внутри павильона разместится несколько зон. В приветственной, расположенной у основного входа, гости получат начальные представления о регионе от музейного экскурсовода. Рассказ дополнят фото- и видеоиллюстрации. Но лучше узнать Сахалин можно будет через виртуальную дверь. Открыв ее, любой посетитель выйдет на прямую видеосвязь с Южно-Сахалинском, сможет пообщаться с местными жителями и получить собственный портрет от сахалинского художника-шаржиста. Оказавшись при помощи технологий на территории областного краеведческого музея, познакомиться с историей региона.

Далее гостей пригласят в туристическую зону, где им предложат приобрести путевки со скидками по 50 разработанным маршрутам, в том числе и для детей. Многие из них предусматривают посещение СТК «Горный воздух» - главной достопримечательности юга Сахалина. Ежегодно зимний курорт посещают более 60 тысяч человек.

Посетители экспозиции смогут сфотографироваться на фоне искусственного сугроба или эффектных горных склонов острова, надев спортивное снаряжение. А после, разместившись на оригинальной скамье из нескольких сноубордов, при помощи 3D-шлема - погрузиться в виртуальную экскурсию по заснеженному «Горному воздуху».

Современные технологии позволят ознакомиться и с ходом строительства крупных спортивных объектов на Сахалине: новых горнолыжных трасс, биатлонного комплекса, стадионов «Кристалл» и «Арена Сити», а также гостиниц на «Горном воздухе». Все они в 2019 году примут участников I зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Соревнования пройдут под патронатом Международного олимпийского комитета. В программу включены восемь зимних видов спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей с шайбой.

Не обойдет вниманием островная экспозиция и еще один вид спорта, 100-летие которого празднуется в России в этом году, – дзюдо. Его родоначальником в стране в прошлом веке стал сахалинец Василий Ощепков. О судьбе и жизни этого неординарного человека зрители узнают из постановочных сцен сахалинских артистов и спортсменов, сообщает пресс-служба губернатора.

- Мы приглашаем всех желающих посетить предстоящей осенью павильон Сахалинской области. Это единственный в России островной регион с уникальной природой и богатым ресурсным потенциалом. Место, где реализуются масштабные инвестиционные проекты, активно развиваются сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс, спорт и туризм. На площадке нашего павильона можно будет узнать о десятках различных туристических направлений и возможностях для отдыха. Ощутить себя на склонах горнолыжного курорта, узнать о мерах поддержки участников программы «Дальневосточный гектар» или новых технологиях в сельском хозяйстве. Посетителям, как и в прошлом году, мы предложим морские деликатесы, - сказал губернатор Олег Кожемяко.

Наша справка Годом ранее сахалинская экспозиция стала одной из самых популярных на фестивале «Улица Дальнего Востока». Настоящий фурор произвела рукотворная елка высотой 2,5 метра. Дерево собрали из сахалинской корюшки. На его изготовление ушло 2532 хвоста. Большим спросом у гостей пользовались интерактивный горнолыжный тренажер (сегодня им активно пользуются воспитанники школы олимпийского резерва в областном центре) и макет большого палтуса (теперь в качестве экспоната он выставлен в холмском музее фауны моря). А на специализированной площадке «Рыбный рынок» за блюдами из сахалинских морепродуктов ежедневно выстраивалась очередь. В дегустации приняли участие более 1,5 тысячи человек. На полях II Восточного экономического форума представители Сахалинской области подписали 17 соглашений почти на 30 млрд рублей в сферах сельского хозяйства, туризма, транспорта, бальнеологии, спорта, топливно-энергетического комплекса, торговли и рыбной отрасли.