Воспитанники детского дома в Троицком получат новое спортивное оружие

Тир детского дома в Троицком пополнится новым спортивным оружием. Такое поручение дал глава Сахалинской области Олег Кожемяко на приеме граждан по личным вопросам.

С просьбой о приобретении десяти пневматических винтовок для занятий пулевой стрельбой воспитанников Троицкого детского дома обратился педагог дополнительного образования Геннадий Зотов.

- Вот уже семь лет, как я работаю педагогом дополнительного образования. Занимаюсь военно-патриотическом воспитанием ребят. Так как сам увлекаюсь стрельбой, организовал на базе детского дома объединение пулевой стрельбы, которое с удовольствием посещают не только наши воспитанники, но и сельские дети, - рассказал губернатору Зотов.

По его словам, за эти годы дети не раз принимали участие в районных и областных соревнованиях. Появились первые разрядники, призеры, пятеро ребят стали кандидатами в мастера спорта России.

- Администрация детского дома по мере возможности выделяет средства для занятий. Для начального обучения стрельбе у нас все имеется. У нас очень много талантливых детей, но нет хорошего современного оружия для спортивного совершенствования, - посетовал педагог.

Губернатор дал соответствующие поручения. В частности, приобрести для объединения пулевой стрельбы десять единиц спортивного оружия. Вопросом займется министерство спорта и молодежной политики региона, сообщает пресс-служба губернатора.