Южносахалинцам предлагают выбрать место для нового сквера

Жителям Южно-Сахалинска предлагают определить место для прогулок и отдыха, где будет установлена скульптура выдающегося татарского народного поэта Габдуллы Тукая.

Выбрать один из трех представленных вариантов горожане могут на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/235. Интерактивное голосование продлится с 27 июня по 4 июля включительно. Чтобы выбрать один из вариантов, необходимо позвонить по номеру 300-960 и ввести свой ответ.

Варианты ответа:

- западнее дома №9 на ул. Вокзальной (доб. 869);

- северо-восточнее пересечения улиц Институтской и Вокзальной (доб. 870);

- южнее пересечения улиц Ударной и Октябрьской (доб. 871).

С телефонного номера можно проголосовать только один раз и только за один вариант, сообщает пресс-служба мэрии.