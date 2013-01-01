Конкурс на выделение грантов молодым учёным стартовал на Сахалине

Начался прием документов на конкурс по выделению грантов правительства Сахалинской области молодым учёным.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» референт департамента развития предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития региона Константин Молчанов, грантовая поддержка по реализации научно-исследовательских работ предоставляется молодым учёным с 2011 года. В этот раз объем финансирования на 700 тысяч меньше, чем в предыдущие годы. Ежегодно с 2013 года выделялось 1,5 млн рублей, сейчас только 800 тысяч. Максимальная сумма, которую может получить один заявитель, - 300 тысяч рублей.

По словам Молчанова, обычно участники заявляются на тот объём затрат, который нужен для исследования. Например, в 2016-м один молодой ученый подал заявку на 55 тысяч рублей. В результате анализа его работы и сметы сумма сократилась до 50-ти тысяч. И он смог успешно реализовать свой проект.

- Количество участников каждый год разное. Пару лет назад документы подали 23 человека, из них поддержку получили семеро. В прошлом году было выбрано восемь заявок из тринадцати. Все проекты грантополучателей воплощены в жизнь и теперь применяются в различных отраслях, - рассказал Молчанов.

По его словам, обычно поддержку получают направления, необходимые островному региону, например, рассчёт лавино- и снегоопасности на Сахалине или формирование программы по ОБЖ для методической поддержки учителей.

- У нас был интересный проект по сельскому хозяйству - клональному выращиванию картофеля для излечения различных заболеваний, которые свойственны нашей области, - добавил Молчанов.

Кстати, впервые в этом году конкурс проводится не в феврале – в День науки, - а летом. Мероприятие решили приурочить ко Дню молодёжи. Также перенос сроков связан с поисками возможностей увеличить общую сумму грантов и вернуть объём в 1,5 млн рублей.

- Пока средства не найдены, но задача не снята, мы будем продолжать работать в этом направлении, - подчеркнул Молчанов. - В этом году совет молодых учёных и специалистов принял коллегиальное решение: рекомендовать правительству области восстановить объёмы до полутора миллионов. Оно было озвучено и на круглом столе, который проводила областная Дума в феврале. Поэтому задача по увеличению объёмов финансирования стоит, сокращения ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не будет.

Напомним: получателями грантов могут быть кандидаты наук в возрасте до 35 лет включительно и доктора наук в возрасте до 40 лет. Но если специалист ещё не имеет учёной степени, он всё равно может участвовать.

Заявки на конкурс принимаются до 26 июля.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте регионального минэкономразвития, в разделе «Инновации и наука // Гранты Правительства Сахалинской области молодым ученым».