На Сахалине прошел первый чемпионат и первенство области по выездке

Проливной дождь не помешал юным всадникам показать свои навыки в выездке.

В соревнованиях приняли участие представители трех конно-спортивных клубов: «Золотой мустанг», «Любимые лошади» и «Аристократ» от 10 лет. Всего более 20 наездников. Программа соревнований была поделена на две категории: «дети» (от 10 до 14 лет) и «любители» (15 лет и старше). Оценивала выступления спортсменов судья всероссийской категории по выездке Людмила Петушкова (Москва).

- У каждой категории две езды: тест для начинающих всадников «Престиж», т. е. элементарная езда, и предварительный приз «Дети» - квалификационная езда для детей с возможностью получения спортивного юношеского разряда, - рассказала руководитель федерации конного спорта Сахалинской области Надежда Евдокимова. – Соревнования такого уровня впервые проходят на Сахалине, по итогам будет сформирована сборная команда, которая будет отстаивать честь региона на межрегиональных соревнованиях.

В езде «предварительный приз «Дети» в зачете «Любители» больше всех баллов набрала Илария Никитина на коне Тегеран. Второе место досталось Ивану Осадчему и Легиону, юноша допустил одну ошибку, которая стоила ему первого места. Третий результат - у Екатерины Архипкиной и Легиона.

В зачете «Дети» не было равных Ольге Степанюк, которая выступала на Василии, при этом девочка смогла выполнить второй юношеский разряд. Второе место досталось Арине Черкасовой и Урагану, третье – Ангелине Бетхер и Тегерану.