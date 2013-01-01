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10:27 / Спорт / спортсмены / лошади  

На Сахалине прошел первый чемпионат и первенство области по выездке

Первый чемпионат и первенство Сахалинской области по выездке прошел на территории конно-спортивного клуба «Золотой мустанг» в Анивском районе.

Проливной дождь не помешал юным всадникам показать свои навыки в выездке.

В соревнованиях приняли участие представители трех конно-спортивных клубов: «Золотой мустанг», «Любимые лошади» и «Аристократ» от 10 лет. Всего более 20 наездников. Программа соревнований была поделена на две категории: «дети» (от 10 до 14 лет) и «любители» (15 лет и старше). Оценивала выступления спортсменов судья всероссийской категории по выездке Людмила Петушкова (Москва).

- У каждой категории две езды: тест для начинающих всадников «Престиж», т. е. элементарная езда, и предварительный приз «Дети» - квалификационная езда для детей с возможностью получения спортивного юношеского разряда, - рассказала руководитель федерации конного спорта Сахалинской области Надежда Евдокимова. – Соревнования такого уровня впервые проходят на Сахалине, по итогам будет сформирована сборная команда, которая будет отстаивать честь региона на межрегиональных соревнованиях.

В езде «предварительный приз «Дети» в зачете «Любители» больше всех баллов набрала Илария Никитина на коне Тегеран. Второе место досталось Ивану Осадчему и Легиону, юноша допустил одну ошибку, которая стоила ему первого места. Третий результат - у Екатерины Архипкиной и Легиона.

В зачете «Дети» не было равных Ольге Степанюк, которая выступала на Василии, при этом девочка смогла выполнить второй юношеский разряд. Второе место досталось Арине Черкасовой и Урагану, третье – Ангелине Бетхер и Тегерану.

В езде «Престиж» среди детей первенствовала Ангелина Бетхер, которая выступала на Грозном. Вторая по количеству баллов - Ксения Будылова и ее Сталкер, третий результат показали Кристина Матузник и конь Грозный.

Среди любителей безошибочно прошла трассу и стала победителем Елена Гальчук на Трофиме, второе место у Иларии Никитиной и Тарзана, третье место у Анны Самойловой и Тарзана, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Фото пресс-службы министерства спорта и молодежной политики

Теги  Спортсмены Лошади Соревнования

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