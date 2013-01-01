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11:15 / Экономика и бизнес / банки  

Газпромбанк начал выпуск банковской карты совместно с ПСК «Сахалин»

1 июня 2017 года «Газпромбанк» (Акционерное общество) предоставил своим клиентам возможность открыть банковскую карту «Газпромбанк – МИР – JCB – ПСК «Сахалин»

За более подробной информацией об этом мы обратились к директору Сахалинской дирекции по развитию бизнеса Александру Пархоменко:

– Александр, почему Газпромбанк принял решение о выпуске такой банковской карты?

– Идея выпустить карту появилась в конце прошлого года, во время игры «Сахалина» с «Анян Халла», в которой наша команда победила 4:1.

Я тогда подумал, что карты, выпускаемые банками совместно с ФК «Зенит», ХК «Амур» и т. д., пользуются большой популярностью, для держателей реализуются специальные программы лояльности любимым командам, по таким картам можно получать различные скидки и другие преимущества. Почему мы не можем предложить аналогичный продукт жителям Сахалинской области? Мы гордимся результатами команд, входящих в ПСК «Сахалин», это один из наиболее узнаваемых и уважаемых символов региона. Газпромбанк имеет успешный опыт выпуска совместных банковских карт и уделяет пристальное внимание развитию перспективных региональных проектов. Руководство ПСК «Сахалин» отнеслось к предложению с пониманием и энтузиазмом, в результате мы смогли оперативно завершить весь подготовительный процесс и выпустить карту.

– Хорошо, с ПСК «Сахалин» все понятно, а почему такой необычный выбор партнеров со стороны платежных систем?

– Здесь нет ничего необычного. Газпромбанк одним из первых в России начал выпуск и полноценное обслуживание банковских карт «МИР» и перевел обслуживание всех «карточных» операций в Национальную систему платежных карт. Мы активно участвуем в реализации требований законодательства России по зачислению заработной платы сотрудников бюджетных предприятий, организаций и учреждений на карты «МИР». Партнерство с японской платежной системой JCB* в этом проекте также неслучайно – Российская Федерация и Япония открыли новую страницу в межгосударственных отношениях, Сахалинская область и Япония успешно сотрудничают многие годы в различных направлениях, к нам приезжают все больше и больше японских туристов. JCB была создана в 1961 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших и динамично развивающихся платежных систем в мире.

– Расскажите более подробно о самой карте: где ее можно использовать, о тарифах, есть ли какие-то дополнительные преимущества для держателей?

– В настоящее время мы предлагаем клиентам карту категории Classic, в ближайшее время будет запущена карта категории Premium. Карта может быть как основной, так и дополнительной. Для тех, кто захочет выпустить эту карту в рамках «зарплатных» проектов, выпуск, обслуживание и перевыпуск – бесплатные. Тарифы на выпуск карты вне «зарплатных» проектов ниже, чем по другим банковским картам почти в два раза. Держатели «зарплатных» карт могут без комиссии снимать наличные деньги во всех банкоматах Газпромбанка и 36 банков-партнеров по России; прочие держатели карт смогут снимать наличные деньги без комиссии во всех банкоматах Газпромбанка, в банкоматах банков-партнеров – на льготных условиях. С помощью карты можно оплачивать безналичные покупки. Это универсальная карта, которая принимается не только в России, но и по всему миру в сети JCB (более 32 млн точек присутствия). Владельцам карт будут доступны все глобальные программы привилегий и специальные акции JCB. В июле запланирован приезд в Южно-Сахалинск совместной делегации Газпромбанка и JCB, мы начнем формирование программы лояльности для болельщиков ПСК «Сахалин» и проведем переговоры с потенциальными партнерами для предоставления держателям карт скидок и кэшбэка. Я уверен, что наши предложения заинтересуют представителей местного бизнеса.

– Может, есть что-то еще, о чем вы хотели бы рассказать?

– Да, конечно. Я особенно хотел бы отметить то, что этот проект имеет существенную социальную направленность. Ежеквартально Газпромбанк будет перечислять часть дохода от безналичного оборота по картам «Газпромбанк – МИР – JCB – ПСК «Сахалин» на поддержку сахалинского детского спорта. Таким образом, чем чаще держатель карты использует ее для оплаты своих повседневных покупок, тем более ощутимую поддержку Газпромбанк сможет оказать нашим юным спортсменам.

– Благодарю вас за интересный и содержательный рассказ.

– Я также благодарю вас и приглашаю всех, кто хочет выпустить для себя банковскую карту «Газпромбанк – МИР – JCB – ПСК «Сахалин», в наши офисы в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, 30 и на улице Курильской, 38.

Автор текста: Марина Тимофеева

Теги  Банки

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