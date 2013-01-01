Сахалинский ЦТВС переехал

Центр технических видов спорта Сахалинской области переехал в другое здание.

Ранее его офис располагался на улице Пограничной, 3 в Южно-Сахалинске, теперь по договору аренды с Сахалинским госуниверситетом занял здание на проспекте Победы, 70. Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», там расположится административный аппарат, там же будут проходить занятия парашютной, самолетной секций и секции практической стрельбы. Для последней ЦТВС отремонтировал тир. Само здание также нуждалось в значительном ремонте, но так как средств на него не выделено, сотрудники ЦТВС своими силами привели помещения и фасад в более или менее надлежащий вид.

Телефон ЦТВС остался прежний - 46-14-00.