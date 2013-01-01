Единовременную выплату к 70-летию Сахалинской области можно оформить до 20 декабря 2017 года, информирует региональное министерство соцзащиты.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в этом году к юбилею области предоставляется единовременная выплата «детям войны», неработающим ветеранам труда и ветеранам труда Сахалинской области. Островитянам старше 70 лет выплата производится в беззаявительном порядке. Для назначения выплат жителям сел и поселков организованы выездные приемы специалистов.

Также организован прием заявлений на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться в органы социальной защиты. Для этого необходимо позвонить с 09:00 до 17:00 по телефонам (4242) 494-261, 494-273, 494-279, для южносахалинцев работает дополнительный номер 494-300.