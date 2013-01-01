ВЭФ-2017: деловая программа

На официальном сайте Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке, размещена архитектура деловой программы.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», главным событием станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента РФ Владимира Путина.

- Если на первых двух форумах мы больше говорили о планах, то в этот раз мы будем говорить уже о сделанном. К концу года будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует, - подчеркнул зампред правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В основе архитектуры деловой программы – четыре основных тематических блока.

Первое направление дискуссий – «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?». В рамках этого блока будут обсуждаться результаты реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов. Отдельные дискуссии будут посвящены развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и реализации программы «Дальневосточный гектар».

Инвестиционный потенциал Дальнего Востока в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика, будет раскрыт в блоке «Как делать бизнес на Дальнем Востоке».

Третий тематический блок – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая». Этот блок предполагает обсуждение вопросов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетике, логистике, финансах и новых технологиях.

Четвертая тема – «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы», где отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики, приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий, а также создания новых рабочих мест в регионе.

В рамках форума запланировано проведение пяти страновых бизнес-диалогов: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

- Восточный экономический форум является площадкой, которая создает благоприятные условия для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества, и способствует развитию деловых связей с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, - отметил советник президента России, ответсекретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Заключительным блоком архитектуры деловой программы являются мероприятия «на полях» форума. Среди них – Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный форум Россия – АСЕАН, заседание клуба «Валдай», 6-я международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также церемонии открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Подробная информация об архитектуре форума – на официальном сайте www.forumvostok.ru.