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15:12 / Социум / история / СМИ  

Недоступный автобус

Мы продолжаем знакомить читателей с публикациями нашей газеты четвертьвековой давности. Проект посвящен 25-летию издательского дома «Губернские Ведомости» и 70-летию Сахалинской области

Инициаторы Корсакова

«Малым советом города Корсакова принято решение о предоставлении льгот по налогообложению прибыли ученическому кооперативу «Гвоздика», созданному при восьмилетней школе села Раздольное совхоза «Корсаковский». Он освобождается от уплаты налога на прибыль со второго квартала текущего года...

Малым советом было решено возложить на МП «Новик» функции заготовителя молока и дотировать его переработку. До конца года планируется сдать и переработать 25 тонн молока. Дотация – до 14 тысяч рублей в месяц. Его стоимость в поселке Новиково не будет превышать 10 рублей за литр».

Интересное тогда было время. Ученические кооперативы, молочное производство в Новиково. Впрочем, очень многие «рыночные» порывы местной власти заканчивались ничем. Об этом пишет автор предыдущего текста И. Карпук:

«Как уже сообщалось, в Корсакове было решено сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, для чего руководителям предприятий надо было перечислить в городскую казну по 80 рублей на каждого своего работника. И вот финал эксперимента: люди на работу добираются бесплатно, но... пешком. Весь Корсаков сейчас обслуживают – и не бесплатно – всего два автобуса!»

Погрузка-разгрузка

Вообще много в те времена появлялось странного и необычного. Вот что, например, пишет В. Белоносов, начальник транспортного управления администрации области:

«Грузи что попало, лишь бы не пропало. Видимо по такому правилу железнодорожники и некоторые грузоотправители отправляют к нам на Сахалин сыпучие грузы в … рефрижераторных секциях. Можно подумать, что, к примеру, каустическая сода, если ее отправить в обычном вагоне, по пути следования оттает и потечет, а мешки с ячменем прибудут с запахом осетрины второй свежести.

На это можно было бы сказать: получили, да и ладно. Так-то оно так, да вот только перевозка грузов в рефсекциях в несколько раз дороже, а станция «Холмск» прямо-таки зашивается в обработке рефрижераторов, которые в сахалинские тоннели не проходят. Администрации области пришлось вразумлять железнодорожников и заместителя начальника главного управления перевозок МПС Прохоренко, телеграфируя запрет на погрузку нескоропортящихся продуктов и сыпучих грузов в рефсекции для отправки на Сахалин...»

А проблемы с погрузкой-разгрузкой были не только у него.

«Предприниматель милостию божьей», как она сама себя величала, владелица торговой компании «Сахалин Трейд» Светлана Муковозчик на платной основе «отбивала» в газете нападки различных сахалинских СМИ того времени и попутно рассказывала интересные подробности тогдашнего бытия:

«Сахалин Трейд» купил в Ташкенте вагон комбикорма. Загодя скажу, что продавали мы его по 13 рублей за килограмм, тогда как в Облрыболовпотребсоюзе такой же комбикорм шел по 18 рублей (это к слову о нашем «хищничестве»).

… Так вот, прибыл вагон, я иду напрямую к грузчикам, прошу его разгрузить. Предлагаю 10,15, 20 тысяч – не хотят, работа с комбикормом, говорят, пыльная. Подтверждаю, пыльная, комбикорм сильно измельчен. Однако делать нечего, звоню в тюрьму, прошу дать несколько арестантов на разгрузку. Тюремное начальство тоже против, говорит, что нужна особая охрана. Разворачиваю вектор поиска ровно на 180 градусов, и тут повезло: шесть милиционеров согласились разгрузить комбикорм».

Как говорится, комментарии излишни...

Покушение на Курилы

Владимир Грышук побывал на островах вместе с депутатами Верховного Совета России.

«Из аэропорта мы поехали в Горячие Ключи, предстояла встреча с военными. А перед этим состоялась встреча с полковником В. Епифатовым. Он сказал нам, что с трудом представляет себе, как вверенная ему дивизия будет нести службу после осенней демобилизации. В дивизии останется... 240 солдат!

А тем временем растет количество нарушений государственной границы на южном направлении. Только в районе Кунашира и Шикотана, сказал В. Епифатьев, в среднем за неделю регистрируется по 90 вторжений японских нарушителей в суверенные границы России. А что творится на маленьких островках и скалах Малой Курильской гряды – просто не поддается учету.

Что стоит гуманитарная помощь от, скажем так, «хороших» японцев по сравнению с ограблением рыбных богатств «плохими» японцами? Ведь современная шхуна со всеми электронными потрохами окупается, если экипаж сумеет 2-3 раза набить свои трюмы такой ценной рыбой, как нерка, кета, или дорогостоящими видами крабов. И, хотя японское правительство заявляет, что не несет ответственности за грабительские визиты рыбаков-браконьеров, проникающих в наши воды на свой страх и риск, нам от этого не легче».

Справедливости ради скажем, что бороться все-таки пытались. Это подтверждает заметка С. Сиянова «Не солоно нахлебавшись».

«Как мы уже сообщали, инспекторским судном «Шкипер Гек» была задержана японская шхуна-браконьер.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску управления «Сахалинрыбвод» к капитану шхуны «Рюхо мару 53» Ясудо Цукасо, Холмский народный суд решил подвергнуть его штрафу в 100000 рублей, взыскать нанесенный ущерб и конфисковать судно, оборудование, орудия лова, рыбу.

Экипаж во главе с капитаном, взяв только личные вещи, отбыл восвояси».

Но это был единичный случай.

С другой стороны

Хотя, конечно, люди оптимизма не теряли. В. Матросов пишет о скорой электрификации Курильских островов на основе парогидротерм. «Омега-500» – первая ласточка геотермальной энергетики».

«Мощность станции – 500 киловатт». Однако, как говорится, мал золотник, да дорог. Она предназначена для научно-экспериментальных исследований промышленных геотермических электростанций мощностью 1500, 2500 и 4000 киловатт... Калужский турбинный завод уже готовит поставку двух модулей ГТС-700. Они планируются в Северо-Курильске и Южно-Курильске. Ну, а дальше, в 1993 году на Курилы будет поставлено пять модулей типа ГеоТЭС мощностью 1700 киловатт».

Однако в том же номере опубликован грустный фельетон В. Матросова «О хождении деда Акима по местам присутственным».

Пенсия стала нолем, а тут и зубной протез сломался.

«Заспешил дед в стоматологическую поликлинику, что по Хабаровской. Выслушала его старушка-регистраторша и сказала:

– Скачи, старый, на третий этаж. Нам сегодня воду с утра не подают, доктора не принимают, а потому – никакой очереди. Там тебе протез мигом склеют!

И правда, в помещении, где зубы вставляют, все кресла пустовали. Девушка в белом халатике, что за столиком сидела, вроде даже обрадовалась. Так и так, говорит, протез ваш к завтрашнему дню реставрируем за полстольника, а если пенсионер – то бесплатно!

– Как же, как же, – закивал дед. – Воевал я... И удостоверение при мне.

– Удостоверение ваше нам ни к чему, нужна пенсионная книжка.

Вот досада. Нет этой самой книжки. А ведь ходил за ней не раз в собес, да там все отсылали на завтра да послезатра...

– А вы справку в собесе возьмите, – посоветовала кассирша. – Заказ я оформлю, только вы справку обязательно принесите».

Ну, а в собесе свои правила: «Для получения справки при себе иметь: 1. Справку из ЖЭУ о составе семьи. 2. Паспорт. 3. Пенсионное удостоверение. 4. Трудовую книжку. 5. Справку о доходах всех совместно проживающих членов семьи...

И вообще «Малообеспеченным, получившим направление в 1991 году, очередная выдача направлений производится только в 1993 году».

Хотелось бы сказать, что история эта завершилась благополучно, но, увы, это совсем не так.

Теги  История Транспорт СМИ
Автор текста: Вадим Горбунов

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