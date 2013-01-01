Московский «Гжель» восхитил сахалинцев народными танцами

На Сахалине находится с гастролями Московский государственный академический театр танца «Гжель».

По информации пресс-службы областной филармонии, 26 июня знаменитый отечественный хореографический коллектив выступил перед зрителями в Чехов-центре.

Невероятная зрелищность, безупречная техника исполнения сложнейших танцев, обилие ярких костюмов и потрясающий артистизм покорили сердца сахалинцев. После каждого номера зал просто взрывался бурными овациями. Ярчайшие образцы русского народного танца, такие как «Зимушка» и «Виртуозы» чередовались с цыганскими плясками, залихватским матросским «Яблочко» и даже канканом. Последний номер вызвал особый восторг публики.

– Канкан входит в нашу мюзик-хольную программу, – рассказала главный балетмейстер коллектива Валентина Слыханова. – Но у нас появилось огромное желание порадовать островных зрителей чем-то необычным, и мы включили в концерт этот номер.

Из премьер прошлого года сахалинцы увидели хореографические композиции из нового цикла под названием «Славянский код», куда входят танцы разных народов: сербские, болгарские, польские, белорусские и многие другие. Публика провожала артистов стоя и под гром аплодисментов скандировала «Молодцы! Молодцы!» – В 2014 году мы уже приезжали на Сахалин: открывали в вашем регионе «Год культуры», – рассказала директор театра танца «Гжель» Марина Куклина. – У вас на острове очень благодарный, восторженный и искренний зритель. Нам очень приятно!

Коллективу удалось сохранить традиции, заложенные основателем «Гжели» – известным хореографом, народным артистом Владимиром Захаровым. При Театре танца действует Московское хореографическое училище, выпускники которого вливаются в состав коллектива. - Мы очень гордимся своей танцевальной школой, – рассказала Марина Куклина. – Тем не менее, многие участники коллектива пришли к нам и из других хореографических училищ, которые готовят артистов народных ансамблей. Мы совершенствуем технику танца, используем современную музыку и мультимедийные технологии. Программа «Гжели» постоянно пополняется новыми постановками. В декабре прошлого года в нашем репертуаре появился спектакль для семейного просмотра «Снежная королева». Поставил его известный питерский балетмейстер Георгий Ковтун. Спектакль пользуется огромным успехом. Надеемся, что мы еще не раз приедем на Сахалин и покажем здесь наши новые работы. 27 июня артисты Театра танца «Гжель» выступят в РДК Невельска.