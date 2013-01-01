Релакс в капсуле

«Хотел бы я, чтобы интервью у меня брали по другому поводу…», – вздохнул К. С молодым южносахалинцем мы встретились на дне отрытых дверей в областном наркодиспансере

Не быть эгоистом

К. и его девушка хотели сбежать от проблем, забыться, раствориться в себе. Решили попробовать синтетические курительные смеси – спайсы. – Сейчас я уже не употребляю, с девушкой мы расстались. Но последствия дают о себе знать. Как физические, так и психические. Я оказался там, где не пожелал бы никому… Я много потерял в весе, перестал спать. Я не мог воспринимать мир без спайсов, я будто потерял самого себя. Начались материальные проблемы: наркотики стоят недешево. Но когда ты употребляешь, то полностью дезориентирован. Не можешь работать, общаться с людьми, – делится молодой человек.

По мнению К., молодежь недооценивает опасность модного сегодня синтетического дурмана. – Включаешь телевизор: звезды-наркоманы, все у них круто. К этому наркотическому романтизму многие тянутся. В молодом возрасте несильно печешься о здоровье. Кто-то думает: попробую один раз, и все. Но умереть можно и после первой дозы. А если нет, есть риск, что не сможешь остановиться. Чувство эйфории затягивает, – рассказывает К. Силы отказаться от пагубного пристрастия сахалинец нашел благодаря своей семье. – Я осознал, что порчу жизнь не только себе, но, прежде всего, своим родным, – говорит парень. – Я не хотел быть эгоистом. Если бы я был им, то, скорее всего, покончил бы с собой. Или умер от передоза. Я начал вспоминать себя прежнего. Свои мысли, мечты, стремления… Я же никогда не хотел стать наркоманом… Спасибо моей семье за поддержку! Ведь в одиночестве зависимость преодолеть очень сложно.

Сопротивление истине

В Международный день борьбы с наркоманией, областной наркологический диспансер устроил день открытых дверей. Специалисты рассказали о работе отделения профилактики, которое находится на улице Горького, 12а. Медицинский психолог Алексей Ларионов развенчал миф об умеренном употреблении алкоголя. – Этиловый спирт в любом количестве губителен для здоровья, – подчеркнул Алексей Александрович. – Но бывает, даже врачи употребляют алкоголь, не считая его опасным. Идет манипуляция на бессознательном уровне. И вполне успешно. Люди расплачиваются своей жизнью, а кто-то делает бизнес. Только полностью отказавшись от психоактивных веществ, человек чувствует себя свободным. Некоторые из слушателей не выдерживали подобных истин и со словами: «С меня хватит. Спасибо» – покидали аудиторию. – Это называется сопротивление – один из психологических механизмов защиты. Человек может отстаивать свой образ жизни в довольно агрессивных формах, – пояснил медицинский психолог.

SPA и БОС

Специалисты показали также, какое оборудование помогает лечить пагубные пристрастия сахалинцев. SPA-капсулу, к примеру, можно встретить в косметологических клиниках. Пациентам наркодиспансера она помогает расслабиться. – Там создается эффект сухой сауны. Выставляются программы: детоксикация, кислородотерапия, ароматерапия, релаксация, массаж. Пациентам очень нравятся такие сеансы. После них они чувствуют себя лучше, – рассказала психиатр-нарколог Александра Дудник.

Аппарат БОС – биологической обратной связи – предназначен для саморегуляции. Пациенты учатся расслабляться, подключая свои внутренние резервы, а не наливая рюмку «горькой» или обращаясь к другим психоактивным веществам. – Я выставляю картинку. Если пациент смог самостоятельно расслабиться, забыть о проблемах, картинка начинает открываться. Звучит приятная музыка, – объяснила Александра Сергеевна. – Это длительная и усердная работа. И первое, чему нужно научиться, – правильно дышать.

Барбитураты не пройдут