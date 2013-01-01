Пенсионеры Южно-Сахалинска состязались в пулевой стрельбе

Второй этап открытой спартакиады среди пенсионеров «Спортивное долголетие» собрал более 20 участников.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», спортсмены старше 55 лет состязались в меткости и остроте зрения в стрельбе из упора стоя с 10 метров. Ранее они соревновались в заплыве вольным стилем на 50 метров в городском бассейне.

Среди мужчин победил ветеран силовых структур, полковник запаса Александр Беляевский с результатом 72 очка. Всего два очка уступил ему Василий Кильдюшкин. Замкнул тройку лидеров бывший чемпион Дальнего Востока по многоборью ГТО, прошлогодний бронзовый призер спартакиады пенсионеров Южно-Сахалинска Виктор Юртаев. У него 68 очков.

У женщин самой меткой оказалась Елена Чибирчикова. Она выбила из 10 выстрелов рекордные 80 очков. На второй ступени пьедестала почета – Любовь Предеина с результатом 62 очка, третьей стала Людмила Наливкина (49 очков). Следующим этапом испытаний для пенсионеров станут соревнования по легкой атлетике и интеллектуальные сражения за шахматной доской. Они состоятся 5 августа на стадионе «Спартак» и в городском шахматном клубе. Заключительные соревнования по настольному теннису пройдут 12 августа на базе СДЮСШОР по греко-римской борьбе. В конце августа состоится областная спартакиада среди пенсионеров, победители которой представят Сахалин на всероссийских соревнованиях в Пензе в октябре этого года.