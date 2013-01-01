Сахалин присоединился к Международному дню борьбы с наркоманией

На Сахалине и Курилах прошли акции, приуроченные к Международному дню наркомании. Островитянам напомнили о последствиях, к которым приводит наркотическая зависимость. Для наглядности демонстрировали документальные фильмы, раздавали тематические буклеты.

- Пристрастился к курительным смесям, употреблял их несколько месяцев. Стал замечать, что моя жизнь меняется далеко не в лучшую сторону. Эти вещества сильно влияют на психику, постоянно нужны деньги на покупку спайсов. Это был замкнутый круг, в котором всё меньше оставалось времени на увлечения, близких людей. В какой-то момент мне стало жалко не только себя, но и своих родных. Вспомнил, какие мечты у меня были раньше, к чему стремился. Я ведь никогда не думал стать наркоманом. И решил порвать с этим, – рассказал свою историю посетитель отделения профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера.

В этом учреждении 27 июня устроили день открытых дверей. Можно было проконсультироваться со специалистами или посмотреть фильмы о вреде наркотиков. Всем желающим здесь готовы были рассказать о проблемах, которые создает употребление психотропных веществ, как стремительно наркотики разрушают организм человека. - Наша помощь анонимная и бесплатная. Самое сложное – найти подход к каждому пациенту, страдающему наркозависимостью. Но, в основном, у нас с ними возникают доверительные отношения, – поделилась врач Александра Дудник. – Приятно видеть, как меняется жизнь людей. Отношение ко всему становится совершенно другое. В семье обстановка налаживается, они устраиваются на работу.

Реабилитация длится достаточно долго. В отделении профилактики работает дневной стационар, в постоянном контакте с пациентами находятся психологи, психотерапевты, наркологи. В комплексной терапии используется и аппаратура, которая помогает расслабиться. К примеру, СПА-капсула. Она создает условия для релаксации и детоксикации. - Есть у нас и комплекс ПРАК, который применяется в психологической реабилитации. В основе его работы – метод воздействия особых звуковых волн. Управляется при помощи компьютера, в комплект входит аудиовизуальная аппаратура. После 20-минутного сеанса у человека улучшается настроение, он успокаивается, – объясняет медицинский психолог Алексей Ларионов. Адрес отделения профилактики областного наркологического диспансера: Южно-Сахалинск, улица Горького 12а, телефон 760831.