Объем средств населения в Россельхозбанке превысил 700 млрд рублей

Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке, превысил 700 млрд рублей.

По информации пресс-службы компании, он увеличился с начала текущего года более чем на 17%. Большая часть портфеля – порядка 650 млрд рублей – приходится на срочные вклады.

В настоящее время Россельхозбанк занимает четвертое место в банковской системе России по объему средств населения. В компании действует широкая продуктовая линейка, отвечающая ключевым потребностям вкладчиков: привлекательная процентная ставка, сроки размещения от одного месяца до четырех лет, капитализация процентов, возможность пополнения и частичного снятия средств, а также открытия депозита в пользу третьего лица.

Особое внимание банк уделяет пенсионерам, для которых предлагает специальные вклады на более привлекательных условиях.