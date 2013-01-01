«Единая Россия» предлагает создавать корпоративные детсады

Социальная платформа «Единой России» направит в Минобразования предложения по повышению доступности ясельных групп.

Ее участники обсудили доступность дошкольного образования для детей до трех лет, приняли ряд предложений, которые вошли в резолюцию. В частности, партия предлагает Министерству образования и науки РФ проработать концепцию образования и воспитания детей данного возраста и внедрять в регионах практику создания на предприятиях и в офисах мест для временного пребывания детей – так называемых корпоративных детских садов.

Как сообщил председатель Социальной платформы и глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, резолюция будет рассмотрена на заседании президиума Генсовета партии.

- Тема доступности детских садов для детей до трех лет в настоящее время очень актуальна. Удалось добиться обеспечения детей от 3 до 7 лет местами в детских садах, и теперь необходимо решать проблему с яслями. По данным Минобразования, доступность дошкольного образования для детей до трех лет на сегодняшний день в среднем составляет 83,15%. Большое количество женщин хотели бы выйти на работу, однако им попросту не с кем оставить детей ясельного возраста. И эту проблему необходимо решать, – отметил он.

Напомним, что на последнем заседании Генсовета Сергей Неверов отметил, что партия должна взять на контроль вопросы, озвученные в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. В частности, глава государства указал на необходимость проработки вопроса доступности ясельных групп.

В свою очередь, замминистра образования и науки Татьяна Синюгина отметила, что профильное ведомство считает перспективной разработку предложенной концепции.

- Мы достаточно активно с коллегами обсуждаем возможность и необходимость разработки и последующее внедрение концепции развития, образования и работы с детьми дошкольного и раннего дошкольного возраста, – отметила Синюгина.

По итогам заседания было принято решение о проведении региональными исполкомами партии мониторинга потребности мест в дошкольных образовательных организациях для детей до трех лет в разрезе муниципальных образований субъектов. Правительству РФ предложено разработать программу строительства помещений под организацию групп для детей раннего возраста, а также создать межведомственную комиссию по легализации индивидуальных услуг по присмотру и уходу за детьми.