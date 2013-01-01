Фонд «Родные Острова» помог сахалинской семье

Региональный фонд «Родные острова» оказал адресную помощь очередной сахалинской семье.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», о Дудко в фонде узнали от специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации областного центра. Фамилия была в банке семей, находящихся в социально опасном положении.

Как выяснили представители фонда, мать не могла устроиться на работу, потому что не с кем было оставить младшего сына. Малыш в детский сад устроен, но образовалась полугодовая задолженность. Кроме этого, семья нуждалась в детских вещах.

Фонд «Родные острова» выплатил задолженность за детский сад. Теперь женщине не нужно сидеть дома с трехлетним Егором, и она может устроиться на работу. Старшая дочь Настя в сентябре пойдет в первый класс. Для девочки купили школьную форму, спортивный костюм и обувь для занятий физкультурой, а Егору приобрели одежду для садика. - Наша текущая работа – оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Это одно из направлений деятельности фонда, и мы уделяем особое внимание вопросам социальной защищенности детей. Кроме того, мы ведем всех наших подопечных, поддерживаем с ними контакты, - отметил президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан.

Добавим, что социальное направление фонда сейчас реализуется совместно с администрацией Южно-Сахалинска. Это работа ведется с департаментом образования и отделом по делам несовершеннолетних. О многих семьях становится известно во время заседания общественного совета.

А в августе «Родные острова» реализуют свой традиционный проект и помогут нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу.