Военно-патриотическая смена открылась в «Сахалинском Артеке»
Военно-патриотическая смена «Служу России» 27 июня открылась в «Сахалинском Артеке».
Как и год назад, её проводит военно-патриотический центр «Вымпел» из Москвы, который организовывает отдых детей по всей России уже более 20 лет. В этом году в «Артеке» проведут две таких смены по две недели каждая. В лагере с патриотическим уклоном отдохнут 200 ребят.
- Занятия с детьми будут основаны на методике подготовки спецподразделения «Вымпел». Конечно, мы адаптировали их для подросткового возраста, с учётом их возможностей и того, что лагерь всё-таки кратковременный, - рассказал РИА «Сахалин-Курилы» заместитель руководителя смены Павел Решетов.
Здесь ребята будут заниматься тактической, туристической, строевой и огневой подготовкой, альпинизмом. Будут преодолевать переправы, спускаться с обрывов, передвигаться отрядом по лесу, учиться маскироваться, распознавать топографические знаки. Воспитанники лагеря научатся основам самообороны, приёмам рукопашного боя, отработают базовые удары. Большой пласт работы будет посвящён духовно-нравственному воспитанию и развитию.
- Сегодня это очень важно. Что такое патриотизм, что значит быть патриотом, что является символами России - об этом обо всём мы ребятам будем рассказывать, - добавил Решетов.
В гости к ним будут приезжать ветераны боевых действий, а в целом воспитанием займётся коллектив приехавших из Москвы инструкторов. Сам Решетов кандидат наук, долгое время работал в системе образования.
Отряды ребята именовали по названиям подразделений спецназа: «Вымпел», «Альфа», «Зенит», «Каскад» и «Витязь».
Пятнадцатилетняя Лана Дмитрик из Макаровского района оказалась в военно-патриотическом лагере практически случайно, но пока ни о чём не жалеет.
- Сначала было страшновато, а сейчас уже нравится. Мы здесь второй день, вчера учили песни, маршировали. Уже все перезнакомились, подружились. Я готова к испытаниям, хочу попробовать что-то новое. Хочу научиться стрелять, мне это интересно, - сказала девушка.
Нынешняя смена лагеря посвящена памяти создателя группы специального назначения «Вымпел» генерал-майора органов госбезопасности Юрия Дроздова, который ушёл из жизни 21 июня этого года.
- Многие годы своей жизни он отдал разведке. Он был настоящим патриотом своей страны. Это уникальная личность. До последних своих дней он общался с детьми, много рассказывал о жизни и службе в разведке, - отметил Решетов.
О своём знакомстве с Дроздовым ребятам поведал ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Цветков.
- Юрия Ивановича Дроздова я знал лично. Мы вместе участвовали в штурме дворца Тадж-Бек в Афганистане. В разные годы он был резидентом органов госбезопасности в Китае, США и других странах, - сказал Цветков.
Он объяснил разницу между подразделениями спецназа «Альфа» и «Вымпел». Бойцы последнего, кроме отличной боевой подготовки, знали по одному-два иностранных языка. Именно поэтому в «Вымпел» взяли учителя английского языка Владимира Цветкова.
По окончании смены самые достойные получат васильковые береты и сертификаты, дающие право их носить, подписанные командиром президентского полка.
- Это серьёзная вещь, просто так их выдавать мы не имеем права, ребёнок должен заслужить берет: проявить себя ответственным человеком, хорошими товарищем. Бывали случаи, когда весь лагерь получал береты, - сказал Решетов.
Сегодня в васильковых беретах ходят те, кто заслужил их в прошлом году.
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