Военно-патриотическая смена открылась в «Сахалинском Артеке»

Военно-патриотическая смена «Служу России» 27 июня открылась в «Сахалинском Артеке».

Как и год назад, её проводит военно-патриотический центр «Вымпел» из Москвы, который организовывает отдых детей по всей России уже более 20 лет. В этом году в «Артеке» проведут две таких смены по две недели каждая. В лагере с патриотическим уклоном отдохнут 200 ребят.

- Занятия с детьми будут основаны на методике подготовки спецподразделения «Вымпел». Конечно, мы адаптировали их для подросткового возраста, с учётом их возможностей и того, что лагерь всё-таки кратковременный, - рассказал РИА «Сахалин-Курилы» заместитель руководителя смены Павел Решетов.

Здесь ребята будут заниматься тактической, туристической, строевой и огневой подготовкой, альпинизмом. Будут преодолевать переправы, спускаться с обрывов, передвигаться отрядом по лесу, учиться маскироваться, распознавать топографические знаки. Воспитанники лагеря научатся основам самообороны, приёмам рукопашного боя, отработают базовые удары. Большой пласт работы будет посвящён духовно-нравственному воспитанию и развитию. - Сегодня это очень важно. Что такое патриотизм, что значит быть патриотом, что является символами России - об этом обо всём мы ребятам будем рассказывать, - добавил Решетов. В гости к ним будут приезжать ветераны боевых действий, а в целом воспитанием займётся коллектив приехавших из Москвы инструкторов. Сам Решетов кандидат наук, долгое время работал в системе образования.

Отряды ребята именовали по названиям подразделений спецназа: «Вымпел», «Альфа», «Зенит», «Каскад» и «Витязь». Пятнадцатилетняя Лана Дмитрик из Макаровского района оказалась в военно-патриотическом лагере практически случайно, но пока ни о чём не жалеет. - Сначала было страшновато, а сейчас уже нравится. Мы здесь второй день, вчера учили песни, маршировали. Уже все перезнакомились, подружились. Я готова к испытаниям, хочу попробовать что-то новое. Хочу научиться стрелять, мне это интересно, - сказала девушка.

Нынешняя смена лагеря посвящена памяти создателя группы специального назначения «Вымпел» генерал-майора органов госбезопасности Юрия Дроздова, который ушёл из жизни 21 июня этого года. - Многие годы своей жизни он отдал разведке. Он был настоящим патриотом своей страны. Это уникальная личность. До последних своих дней он общался с детьми, много рассказывал о жизни и службе в разведке, - отметил Решетов. О своём знакомстве с Дроздовым ребятам поведал ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Цветков. - Юрия Ивановича Дроздова я знал лично. Мы вместе участвовали в штурме дворца Тадж-Бек в Афганистане. В разные годы он был резидентом органов госбезопасности в Китае, США и других странах, - сказал Цветков.