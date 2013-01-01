На Сахалине вынесли приговор преступной группе во главе с экс-полицейским

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор четырем участникам преступной группы.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», наказания они понесут различные – от штрафа до реального лишения свободы. Организатор – бывший сотрудник ГИБДД – отделался условным сроком.

На судебном заседании установлено, что соучастники с 2014 по 2015 год похитили у островных страховых компаний свыше 3 млн. рублей. Известно о десяти преступных эпизодах, в рамках которых они представляли фиктивные документы о дорожно-транспортных происшествиях и получали выплаты по полисам ОСАГО.

Фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном, приговоры в отношении них постановлены в особом порядке судебного разбирательства. Собранные доказательства суд признал достаточными для осуждения участников группы, информировала пресс-служба облпрокуратуры.

Как ранее сообщало региональное следственное управление СК РФ, от действий мошенников пострадали сахалинский филиал ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», «Ресо-Гарантия» и САО «ВСК». Фигуранты изготовили липовые документы об 11 ДТП, якобы имевших место в области.