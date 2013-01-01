Первый сахалинский юнармеец отправился в армию

Первый юнармеец Сахалина отправился на службу в армию 27 июня.

Сыймыка Эгемназарова пришли проводить родственники, друзья по отряду военно-патриотического движения «Юнармия», а также его тренер - президент сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин. Саймык - чемпион Дальнего Востока по данному виду спорта.

Парень сразу для себя решил, что, отслужив какое-то время, пойдёт на контракт, чтобы обучать сослуживцев боевым искусствам.

- У меня и мыслей не было уклоняться от армии, я всегда хотел служить, мне интересно военное дело. Пока не знаю, в какие войска попаду, но хочу в воздушно-десантные. Рад, что буду служить на Сахалине, а не где-то в другом месте, - поделился новобранец. – Юнармия мне дала хорошую школу. Там меня научили собирать и разбирать оружие, стрелять, правильно надевать форму, стирать и заправлять постель.

- Юноша очень ответственный. Мы с ним знакомы ещё до создания юнармейского движения. Он участвовал во всех наших сборах, тренировках. По военно-прикладным видам спорта Саймык показывал хорошие результаты, - отметил начальник штаба сахалинской Юнармии Дмитрий Минязев.