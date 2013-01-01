Первый сахалинский юнармеец отправился в армию
Первый юнармеец Сахалина отправился на службу в армию 27 июня.
Сыймыка Эгемназарова пришли проводить родственники, друзья по отряду военно-патриотического движения «Юнармия», а также его тренер - президент сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин. Саймык - чемпион Дальнего Востока по данному виду спорта.
Парень сразу для себя решил, что, отслужив какое-то время, пойдёт на контракт, чтобы обучать сослуживцев боевым искусствам.
- У меня и мыслей не было уклоняться от армии, я всегда хотел служить, мне интересно военное дело. Пока не знаю, в какие войска попаду, но хочу в воздушно-десантные. Рад, что буду служить на Сахалине, а не где-то в другом месте, - поделился новобранец. – Юнармия мне дала хорошую школу. Там меня научили собирать и разбирать оружие, стрелять, правильно надевать форму, стирать и заправлять постель.
- Юноша очень ответственный. Мы с ним знакомы ещё до создания юнармейского движения. Он участвовал во всех наших сборах, тренировках. По военно-прикладным видам спорта Саймык показывал хорошие результаты, - отметил начальник штаба сахалинской Юнармии Дмитрий Минязев.
Он добавил, что в следующем году в ряды Вооружённых сил РФ призовут ещё двух ребят из военно-патриотического движения. Они ждут этого момента с нетерпением.
- Подготовка, которую проходят молодые люди в Юнармии, им очень пригодится, - сказал военный комиссар области Сергей Нестеров. - Движению всего год с небольшим, но его воспитанники успели поучаствовать во всех областных мероприятиях военно-патриотической направленности. Кроме того, они прошли сборы на полигоне, где занимались стрельбой, физической и строевой подготовкой. И вот сегодня мы с гордостью говорим, что юнармеец будет нести военную службу по призыву в соединениях и воинских частях нашего Восточного военного округа.
Сыймыка определили в мотострелковые войска. Сменив песчаную форму на зелёную, юнармеец встал в строй с остальными призывниками. Затем, попрощавшись с мамой, дядей и друзьями, отправился на распределение. В какой военной части он будет проходить службу, пока неизвестно. Решение будет принято после изучения личного дела.
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