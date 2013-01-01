Сахалинский Отелло избил подругу поленом

56-летний сахалинец на почве ревности избил поленом сожительницу и угодил в колонию.

Как выяснило РИА «Сахалин-Курилы», жителя Смирныховского района взяли под стражу прямо в зале местного суда после вынесения приговора. По информации пресс-службы областной прокуратуры, 21 марта этого года пьяный островной Отелло ударил деревянным обрубком сожительницу по ногам. Женщина, к счастью, отделалась закрытым переломом малоберцовой кости. Следствие усмотрело в этом умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Теперь ревнивцу предстоит провести 3 года 3 месяца в колонии общего режима.