14-летний сахалинец врезался на мопеде в дом

14-летний сахалинец врезался на мопеде в стену здания.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления МВД России, ДТП произошло примерно в 20:30 на улице Нагорной Корсакова. Несовершеннолетний водитель мопеда Honda во дворе дома № 66 портового города, по предварительным данным, не справился с управлением железного коня, врезался в здание и получил травмы различной степени тяжести.

Полиция в настоящее время проверяет обстоятельства происшествия.