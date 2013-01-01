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09:25 / Культура / творчество / таланты  

Кувырок из повседневности

Картины юных поронайцев на время «переселились» в Южно-Сахалинск

Разноцветные кактусы

Мир изобразительного искусства полон цвета. Он насыщен красками, как волшебная мозаичная чаша, которая сверкает и переливается тысячами оттенков. В этом еще раз убеждаешься на выставке работ учащихся Детской художественной школы Поронайска, которая развернулась в фойе бизнес-центра «Сфера» Южно-Сахалинска. Здесь за десять лет сложилась своя традиция – в летнее время представлять творчество юных островитян. Поронайцы уже второй раз принимают участие в такой артгалерее.

На выставке представлены 57 работ юных живописцев – это маленькие шедевры о большом мире. Поражает разнообразие детских взглядов на окружающие события. Каждая картина – словно кувырок из серой повседневности в океан ярких красок и всего прекрасного. Глядя на работы ребят, даже не веришь, что в тех местах, где проходит их детство, бывает серо и туманно, порой не все красиво и обустроено. На их картинах все совсем по-другому. В них много солнца и радостного настроения. Здесь даже кактусы – и те разноцветные, словно выполненные из мозаики.

Свои работы юные поронайцы создавали в течение учебного года. Картины и рисунки выполнены в различных техниках – акварель, гуашь, тушь, карандаш и цветной фломастер.

– Эта выставка хороша тем, что поронайские педагоги, обучая ребят основам изобразительного искусства, не лишают их детского взгляда на мир. Манера письма, хотя и наивна – еще нет уверенности в линиях и пропорциях – тем не менее, вполне удачно выстроена композиционно и по цветовой гамме, – делится впечатлениями Раиса Горохова, известный в островной области искусствовед.

Тематика большинства работ в школьной экспозиции связана с Сахалином, любимым городом, своей семьей. В каждом рисунке – родные места, узнаваемые и любимые. Живописные и графические работы учащихся, выполненные в жанрах пейзажа, натюрморта, жанровой композиции удивляют и радуют уровнем исполнения. Работы интересны и своими сюжетами. 12-летняя Алина Михневич нарисовала «Заповедный мир Сахалина». В основе – вполне реальный сюжет в художественном преломлении – дети с берега наблюдают за группой морских котиков, беззаботно отдыхающих на скалистой гряде.

Узнаваем и «Залив Терпения», изображенный 13-летней Викторией Иксановой. Здесь использована более сложная техника – акварель и гуашь. Нарядная, словно на лубочной картинке улочка и две девочки в расписных русских сарафанах отображены на символичной картине 12 -летней Полины Олейниковой «Моя родина – Россия». Она завораживает своей искренностью и значимостью замысла.

Лето на скакалке

Природа Сахалина уникальна. Дети, которые учатся в художественной школе, умеют не только видеть красоту в каждом времени года, но и отражать ее на полотне.

Есть на рисунках и зима. Но как по-разному видят ее дети! В резких порывах ветра, мешающем идти паре подростков, отобразила Татьяна Венек (11 лет) «Ночную вьюгу». Рядом – картина ее сверстницы Марии Осадчей «Метель». В ней – гармония доминирующих синих и голубых красок, а завитки белой гуаши создают не только легкий снежный фон, но и движение. Впечатление такое, что и ты вместе с идущими вовлечен в снежную кутерьму.

И все-таки из всех времен года поронайские живописцы особое предпочтение отдают самому любимому, ведь «лето – это маленькая жизнь». Позитивный настрой буквально выплескивается на зрителей. Названия детских картин говорят за себя – «Мне весело», «Солнечный день», «Хорошее настроение», «На скакалке», «Лето, солнце, счастье». Тонкие и трепетные работы. В каждой собственный мир – яркий, звонкий и радостный, щедрый на эмоции.

Ученики поронайской «художки» удивляют своим творческим потенциалом и талантом, которые они стараются развивать с каждой новой картиной. На рисунке семилетней Софьи Лесниковой «Мир трав и растений» обычные травинки и былинки выглядят так, словно это сказочные персонажи.

В акварельной работе 8-летней Алины Шмаровой «Прогулка с Дружком» девочка, вероятно, изобразила себя на прогулке с собакой. Сочные краски лета дали название таким работам, как «Рыбаки» Виктории Богачевой (8 лет), «На вокзале» Татьяны Венек (11 лет), «Воскресный базар» Арины Трошиной (11 лет). Эти жанровые сценки показаны сквозь призму лета, столь радостного и долгожданного.

Интересная деталь – даже в работах дети не расстаются со своими любимыми питомцами. Вот любопытные коты удобно расположились на многочисленных деревьях, как на своих наблюдательных пунктах. В рисунке 7-летней художницы Вероники Терехиной «Миленькие котики» хвостатые ушастики умиляют своей игривостью. Алиса Михневич (11 лет) изобразила свой автопортрет с вальяжным котом Филей.

Мамин вернисаж

Ряд работ учащиеся поронайской «художки» посвятили маме. Как рассказывают организаторы вернисажа, лучшие детские работы в марте этого года были представлены на выставке «Любимой мамочки портрет». Они были настолько трогательными, что редко кто из мам любовался этими работами без слез.

На выставку в Южно-Сахалинске попал всего один мамин портрет. Возле работы 9-летней Яны Лебедевой «Моя любимая мамочка», полной теплоты и света, надолго задерживались многие посетители. Впрочем, так же, как и рисунка 8-летней Маши Бурговой с говорящим названием – «Любимые бабулечка и дедулечка».

Детская художественная школа Поронайска – одна из старейших на Сахалине – не теряет своей популярности. Учебному заведению уже 43 года. Сейчас в школе обучается 150 человек. У преподавателей высокий творческий потенциал, опыт их работы обобщается на межрегиональных совещаниях. Воспитанники поронайской ДХШ – постоянные призеры выставок разного уровня, в том числе международных.

Уже много лет в обучении юных художников задает тон семейная династия, в которой глава семейства Николай Иксанов – директор художественной школы, его жена Тамара Королева – завуч. Их дети – Дмитрий и Екатерина – преподаватели. Под стать им и другие педагоги школы, которые стараются раскрыть талант каждого своего подопечного по максимуму. Отчетная выставка детских художественных работ в островной столице стала зеркальным отражением таланта юных художников и их педагогов.

Теги  Выставки Искусство Творчество Таланты
Автор текста и фото: Татьяна Егорова

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