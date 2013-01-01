На Сахалине поймали очередного наркоагронома

Агронома-любителя задержали сахалинские полицейские за незаконное культивирование конопли.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», стражи порядка вышли на след 36-летнего жителя Углегорска по оперативной информации. Мужчина занимался возделыванием наркосодержащего растения прямо в квартире. При осмотре жилища сыщики обнаружили 15 кустов конопли. По словам хозяина, он посадил запрещенное к возделыванию растение, чтобы в дальнейшем изготовить наркотик для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, информирует пресс-служба регионального управления МВД России.