Сахалинские стоматологи перенимают диагностический опыт у онкологов

В Сахалинской областной стоматологической поликлинике состоялась очередная практическая конференция.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минздраве, о разных аспектах диагностики онкопатологии коллегам рассказали представители Сахалинского областного онкологического диспансера. По их словам, иногда маленькая язва в полости рта может привести к летальному исходу, поскольку раковые патологии развиваются стремительно.

- В среднем каждый человек, как минимум, раз в год обращается к стоматологу. И соответственно у врача есть возможность обследовать полость рта на наличие подозрительных образований, что мы и делаем, – рассказала заместитель главврача стоматологической поликлиники Ольга Молдован. - Встречи с онкологами очень информативны. Мы проводим их регулярно и приглашаем на такие конференции не только специалистов областных учреждений, но и врачей из частных клиник.

- В любой другой локализации, допустим в кишечнике, опухоль развивается шесть месяцев, год. А в полости рта через месяц может превратиться в 3-4 стадию. Процесс здесь идёт молниеносно. Потому так важно вовремя его заметить, – отметил заведующий отделением онкодиспансера Сергей Пшекарский.

Участникам конференции наглядно продемонстрировали различные варианты развития рака в полости рта. И привели конкретные примеры, когда пациентов после приёма у стоматологов направляли в поликлиники к врачам-онкологам.