Единоросы обсудят проблемы качества жизни сахалинцев

Программный форум «Единой России» «Повышение качества жизни жителей Сахалинской области – приоритет партии» пройдет 29 июня в Южно-Сахалинске. Его участники обсудят важные для региона проблемы и наметят пути их решения.

На форуме будут работать пять дискуссионных площадок. Их основные темы - сельское хозяйство, социальная политика, благоустройство городов и поселков, развитие предпринимательства и транспортная доступность единственной островного региона России.

В мероприятии примут участие губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, руководители первичных отделений «Единой России» из районов, депутаты различных уровней, победители предварительного голосования, сторонники партии. Соберутся также граждане с активной жизненной позицией.

По итогам партийного форума будет принято программное заявление.

– На форуме будут обсуждаться темы, которые особенно волнуют наших избирателей. Это будет открытый диалог. И все предложения с площадок будут включены в программу партии на выборах депутатов Сахалинской областной Думы, - отметил член региональной партийной тройки Андрей Хапочкин.