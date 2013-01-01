Более 300 сахалинских новобранцев пополнили ряды российской армии

Более 300 сахалинцев и курильчан отправились на срочную службу в армию с начала военного призыва 2017 года.

Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» военный комиссар Сахалинской области Сергей Нестеров, всего на службу по призыву в ряды Вооружённых сил РФ планируется отправить порядка 600 человек.

- На сегодняшний день от нашего региона мы призвали около половины нормы, установленной президентом РФ, - отметил Нестеров. - Молодые люди будут нести военную службу как на Сахалине, так и на Тихоокеанском флоте России, а также в учебных воинских частях Хабаровска и других городов.

Комиссар добавил, что около 20 человек уже поехали во Владивосток на службу в Тихоокеанском флоте, чем, безусловно, можно гордиться.