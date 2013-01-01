В Южно-Курильске отметили Всероссийский олимпийский день

В спортивном зале Южно-Курильского районного Дома культуры прошло торжественное открытие Всероссийского олимпийского дня.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, в программу вошли соревнования по пауэрлифтингу, а также выполнение нормативов ГТО. Для всех гостей показательные выступления представили участницы секции черлидинга и воспитанники местной федерации каратэ.

Гостей и участников приветствовал и.о. мэра Константин Бутаков. Он пожелал всем побед, а самое главное — не терять веры в себя. Он вручил знаки отличия ГТО жителям района. Ольга Волженцева получила золотой знак, Богдан Иванов и Павел Волженцев – серебряные, Давлатмурод Муродов – бронзовый.

Далее стартовали соревнования по пауэрлифтингу, или силовому троеборью, которое включает в себя приседание со штангой на спине, жим снаряда лежа на горизонтальной скамье и тягу штанги. Первое место среди юношей занял Матвей Крюченко, среди мужчин 18-23 лет лучшим стал Гарик Асатурян. В категории 24-39 лет победу одержал Сайфула Мамедов. Среди женщин абсолютной победительницей стала Кристина Черствая. Параллельно с соревнованиями по пауэрлифтингу проходило выполнение нормативов ГТО. Опробовать свои силы в прыжках в длину, подтягивании, отжимании, стрельбе из пневматической винтовки, рывке гири 16 кг и упражнении на гибкость могли желающие.

Также в райцентре прошла череда спортивных мероприятий. В спортивно-оздоровительном комплексе «Афалина» прошли соревнования по кроссфиту и плаванию. В системе круговых тренировок среди мужчин победил представитель ООО «Труд-Сахалин» Константин Герасименко. Среди женщин первой стала сотрудник редакции газеты «На рубеже» Наталья Чекалкина,. Директор «Афалины» Сергей Монастырский вручил победителям почетные грамоты, медали и призы.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Шикотан Арена» жители острова начали празднование с товарищеских встреч по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди школьников. Любители бега приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Олимпийская миля». Все участники соревнований получили грамоты и памятные призы.