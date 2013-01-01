В Южно-Сахалинске продолжают перекрывать дороги

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», самый крупный сегмент, где действует ограничение, находится на ул. Комсомольской – от Компроспекта до проспекта Победы.

По информации Городского водоканала, работы в переулке Алтайском на магистральном водопроводе выполнены на 45%. Специалисты проводят замену участков трех труб большого и среднего диаметра, которые пролегают непосредственно под дорогой. Магистраль – одна из трех основных, обеспечивающих стабильное водоснабжение Южно-Сахалинска. На время проведения работ до 31 июля для проезда автотранспорта закрыт участок от площади Славы до поворота на гостиницу «Санта Ризот отель». К этому же времени будет определен подрядчик, который выполнит благоустройство улицы (освещение, обустройство проезжей части, тротуаров и водоотводной системы).

В рамках подготовки теплосетей к отопительному сезону 2017-2018 годов на участке ул. Чехова от здания прокуратуры до Компроспекта подрядная организация по муниципальному контракту занимается заменой магистрального участка Чеховского коллектора. На данный момент выполняется демонтаж. До конца сентября подрядчикам предстоит взамен изношенных уложить современные трубы большого диаметра в пенополиминеральной изоляции и выполнить благоустройство проезжей части. В ближайшие несколько недель аналогичные работы, которые были заявлены ранее, начнутся и на втором участке ул. Чехова от Компроспекта до ул. Карла Маркса. Об их начале будет сообщено дополнительно.

Сахалинская коммунальная компания продолжает работы по реконструкции коллектора вдоль ул. Комсомольской. Для их проведения не требуется полного закрытия движения. Так, по западной стороне сейчас закрыта одна полоса проезжей части и тротуар на участке от ул. Невельской до ул. Курильской. От Хабаровской в строну Компроспекта рабочие начали разбирать брусчатку. По этой причине тротуар закрыт для пешеходов. Аналогичные работы идут и на тротуаре вдоль Компроспекта от пл. Славы до ул. Комсомольской. Срок окончания с учетом восстановления благоустройства - 25 июля.

Администрация Южно-Сахалинска оперативно извещает горожан обо всех перекрытиях, связанных с ремонтно-восстановительными работами на сетях и дорожном полотне и призывает учитывать эти обстоятельства при движении по городу.