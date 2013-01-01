Злокачественная печаль

Депрессия – тяжелое заболевание, которое наносит удар по всему организму человека

Тоска зеленая

Сахалинская погода с затянувшейся летней прохладой не поднимает настроение, многие начинают хандрить. И хорошо, если до первого солнышка. Но если тоска зеленая и дальше возьмет тебя в оборот, то самое время задуматься о своем здоровье. По данным исследователей, депрессия становится наиболее распространенным недугом нашего времени, им страдает до 20 процентов населения развитых стран. – Депрессия – серьезное заболевание, которое резко снижает трудоспособность и приносит страдание как самому больному, так и его близким, – говорит врач-психотерапевт Галина Усольцева. – К сожалению, люди очень мало осведомлены о типичных проявлениях и последствиях этого заболевания, поэтому многим больным оказывается помощь, когда оно принимает затяжной и тяжелый характер. В обычной повседневности у нас есть место для грусти, тоски и страданий. И это нормально. При депрессии вся жизнь человека заполняется страданиями. Не случайно это заболевание называют злокачественной печалью. Рост депрессий в современной цивилизации связывают с высоким темпом жизни, повышенным уровнем ее стрессогенности: высокой конкурентностью, социальной нестабильностью, трудными экономическими условиями, неуверенностью в завтрашнем дне. К тому же в современном обществе культивируется целый ряд ценностей, обрекающих человека на постоянное недовольство собой – культ физического и личностного совершенства, культ силы, превосходства над другими людьми и личного благополучия. Это заставляет людей тяжело переживать и скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной поддержки и обрекает на одиночество. В таких случаях человек погружется в состояние, которое характеризуется патологическим расстройством настроения, снижением активности, утратой интересов. Вот почему депрессия считается тяжелым заболеванием, которое требует помощи психолога или психиатра. – Состояние глубокой депрессии – это страдания, которые выше ваших сил. Только внешне все похоже на обычные переживания, но на самом деле это патологическое изменение сознания, – поясняет моя собеседница. Заболевание не является внезапным несчастьем. На протяжении многих лет, подобно опухоли, оно разрастается, его действие распространяется на мозг, сердце, другие органы, делая жизнь человека все более невыносимой. Часто депрессии относят к расстройствам настроения, но это не совсем так. Болезнь, словно паразит, разрастается и постепенно убивает весь организм. При этом люди с таким заболеванием, как правило, не хотят осознавать очевидное – признать, ч то они больны. Они предоставлены сами себе, и единственная самопомощь для них – это слова «возьми себя в руки».

Ген предрасположенности

Оказывается, предрасположенность к русской тоске у нас в крови. Ученые подсчитали, что треть россиян генетически склонны к депрессии. А новейшие данные говорят о том, что у 30 процентов есть ген, связанный с предрасположенностью к депрессиям и суицидальному поведению. – Часто заболевание возникает на фоне стрессов или длительно существующих тяжелых травмирующих ситуаций. Например, смерть близкого человека или разрыв любовных отношений. Необычно долгая реакция на горе длится несколько месяцев. Такая форма заболевания не требует лечения, поскольку проходит сама собой. Это именно тот случай, когда говорят «время лечит», но симптомы все-таки лучше смягчить и обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту, – советует врач. – При своевременном выявлении и лечении заболевания у пациента отмечается быстрое улучшение психического и физического самочувствия. По словам доктора, депрессии могут возникать в виде единичных, разных по тяжести эпизодов болезни или протекать длительно в виде повторяющихся обострений. У некоторых больных они носят хронический характер, продолжаясь в течение многих лет, не достигая значительной тяжести.

Гормональные «качели»

Существуют реактивные виды депрессии, то есть связанные с реакцией на конкретное событие в жизни. К примеру, послеродовая депрессия наблюдается у одной из шести женщин. – От двух до четырех дней после рождения ребенка в организме женщины происходят сильные гормональные колебания, – объясняет доктор Усольцева. – Только что родившая женщина может расплакаться без причины или быть чрезвычайно веселой, очень часто имеют место нарушения сна, чувство страха нанести вред своему ребенку из-за отсутствия навыков ухода за младенцем. Но через несколько недель все возвращается в нормальное русло, и настроение стабилизируется. Однако если к четвертому или шестому месяцу не удалось перебороть чувство печали и плаксивости, велика вероятность развития депрессивного состояния. Лечение послеродовой депрессии требует немедленного оказания специализированной медицинской помощи, так как у матери снижается интерес к ребенку и это может повлиять на здоровье малыша. Также очень важно предотвратить развитие послеродового психоза – расстройства психики, сопровождающегося неадекватными эмоциональными реакциями и действиями.

Хандра мужская

По статистике, депрессивному состоянию женщины подвержены в два раза больше мужчин. И все же не только они, но и сильная половина человечества страдает от этого недуга. Сложился стереотип – «мужчины не плачут». Хандра как бы ущемляет мужчину. Он не желает прослыть нытиком, поэтому скрывает свои проблемы и не обращается за помощью. Без необходимого лечения, следующим шагом больного может стать самоубийство. На 100 заболевших депрессией мужчин приходится 80 случаев самоубийств. Тем не менее, по словам психотерапевта, не каждая депрессия является психическим заболеванием. Чтобы его распознать, надо знать клинические признаки болезни, которые может выявить только врач-специалист. А чтобы не допустить развития депресcии, человек должен знать некоторые несложные правила. Прежде всего, в любой, даже самой трудной ситуации, необходимо сохранять позитивный взгляд на окружающее. Следует заботиться о своем сне, а также о восстановлении правильного режима дня. Для этого нужно спать в дневное время суток не более 15 минут, избегать психостимуляторов (кофе, чай), не переедать за ужином, уменьшить интеллектуальные нагрузки в вечернее время, так как они способствуют психическому возбуждению. При этом будьте физически активны в течение дня, ложитесь спать в одно время. И еще – не начинайте по своему усмотрению принимать снотворные средства и антидепрессанты, так как они вызывают зависимость. Следует помнить, что депрессия – это не просто плохое настроение, а заболевание всего организма, которое требует вмешательства специалистов и достаточно хорошо поддается лечению. Чем раньше поставлен правильный диагноз и начато лечение, тем больше шансов на быстрое выздоровление.

Совет врача