Сахалинский легкоатлет завоевал бронзу на первенстве России

Сахалинский легкоатлет Родион Фоменко завоевал бронзовую медаль на первенстве России и на дистанции 100 м установил рекорд области.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, спортсмен из Холмска преодолел стометровку за 10,94 секунды. Хотя на турнире в Челябинске результат стал седьмым, для области он стал рекордным. А медаль юноша взял на дистанции 200 метров. Здесь он финишировал третьим. Его время – 21,96 секунды. Этот результат также вошел в список рекордов области. При этом юноша выполнил норматив кандидата в мастера спорта на обеих дистанциях.

Сахалинскую область в Челябинске представляли воспитанники отделений легкой атлетики из Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска. За три дня более 700 сильнейших юных легкоатлетов из 65 регионов страны разыграли 36 комплектов наград.