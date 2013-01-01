Бездомные карапузы
В центре Южно-Сахалинска, на автомобильной стоянке, образовался целый собачий детсад
Жительница областного центра Тамара живет неподалеку от этой импровизированной псарни. Конечно, ей всегда было жаль брошенных барбосов, но когда они начали активно размножаться, женщина всерьез обеспокоилась судьбой нежданного потомства.
– Там обитает несколько взрослых собак, – рассказала женщина. – Вроде бы они и при стоянке, а вроде и сами по себе. Постоянно бродяжничают, по помойкам промышляют, выпрашивают у прохожих еду.
Дворняжка Маня из этой дог-компании выделялась. Тамаре стало жалко бродяжку, тем более, она понимала, что не сегодня завтра Маня обязательно принесет щенков и стая, обитающая на стоянке, станет еще внушительнее.
– Я обратилась в наш городской департамент, они дали мне телефон службы, которая занимается отловом животных. Думала, поймают Маню, стерилизуют и отпустят. Но не тут-то было, – говорит женщина.
Специалисты ловили собаку долго. Дважды приезжали, выслеживали, приманивали, но все безрезультатно. Маня в руки так и не далась.
Как и предполагала Тамара, вскоре у собаки появились щенки – семеро крепких карапузов. Сама Маня – собака не крупная. Скорее всего, и щенки, когда подрастут, будут среднего размера.
– Я занялась устройством малышей. Двоих уже забрали. Щеночки очень милые, и я надеюсь, что их разберут по домам, – сказала Тамара.
Если вам приглянулся кто-то из этой милой компании, звоните по телефону 8-914-757-46-88
Фото волонтеров
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