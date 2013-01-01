Синоптики рассказали, где на Сахалине скоро можно будет купаться

Открытие купального сезона в заливах юга Сахалина синоптики прогнозируют в середине июля. Именно тогда, по словам начальника отдела морских прогнозов Сахгидромета Михаила Кузнецова, море может прогреться до приемлемой для купания температуры – плюс 18 градусов.

- Нам, сахалинцам, не привыкать, для нас плюс 18 градусов – приемлемая температура, мы с удовольствием откроем сезон. Такие сроки купания и температуры нужно принимать как данность, ничего с этим уже не поделаешь, просто нужно ждать. Зато мы можем купаться в море до середины сентября, а порой и до октября, - сказал Кузнецов.

Лучше всего море сейчас прогрелось на Анивском взморье, там температура воды достигает 12 градусов. В середине июля, если постоит тёплая погода, здесь можно будет искупаться.

В районе села Охотского температура воды в море составляет всего 6 градусов. В Стародубском – чуть выше – 9,3 градуса, так же – и в Корсакове. Именно поэтому июнь на Сахалине такой холодный - ветер дует со стороны Охотского моря, которое выступает в роли холодильника. Оно нагревается менее интенсивно, чем могло, потому что на Сахалине наблюдается аномалия с дневными температурами, в июне они держатся на уровне порядка пяти градусов ниже нормы.

А льды, которые принято обвинять в задержавшемся сахалинском лете, уже очень далеко отошли от наших побережий. Частично они остались лишь в Сахалинском заливе, у Шантарских островов.

Кстати, в прошлом году в это же время температура морской воды в Корсакове прогрелась до 12 градусов, а в Стародубском – почти до 13 градусов. В 2015 году температуры были ещё чуть выше.