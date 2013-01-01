В Южно-Сахалинске приступили к ремонту улицы Деповской

Первый этап ремонта сетей на отрезке ул. Деповской (от ул. Железнодорожной до ул. Западной) начался в Южно-Сахалинске.

По информации пресс-службы мэрии, на данном участке необходимо заменить коллектор ливневой канализации. Оборудование в Южно-Сахалинск уже прибыло, специалисты провели все необходимые подготовительные работы. Ориентировочно работы на объекте продлятся до 10 июля. Зате6м строители проведут комплексное восстановление благоустройства – отсыпку, укладку асфальтового покрытия, обустройство тротуаров. Власти областного центра опредилили и подрядчика – ООО «СКФ «Горстрой».

На время ремонтных работ проезд по ул. Деповской будет ограничен. В связи с тем, что в районе проведения работ находится школа №14, планируется завершить благоустройство территории до 1 сентября.