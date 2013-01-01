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27 июня 23:53 / Общество / студенты / дети  

На Сахалине откроются студенческие ясли

Группа дневного пребывания для малышей от года до трех лет, где родители-студенты смогут оставлять детей под присмотром специалистов на время занятий, откроется на базе Сахалинского государственного университета.

Такое поручение дал губернатор островного региона Олег Кожемяко на рабочем совещании с руководителями профильных министерств и ведомств.

- Это большой шаг навстречу молодым семьям. Сейчас в области десятки мам-студентов вынуждены прерывать учебу и уходить в академический отпуск, потому что некому приглядывать за ребенком. Студенческие ясли позволят сократить период такого отпуска. Мамы и папы будут спокойно получать образование, зная, что их дети под присмотром. Нам нужны хорошие специалисты, которые должны иметь возможность спокойно закончить свое образование, - отметил губернатор области.

Как рассказала министр социальной защиты региона Елена Касьянова, необходимость открытия студенческих яслей есть и в Александровске-Сахалинском.

- Сегодня там проживает и обучается более двадцати студенческих семей. Молодые родители уже не раз обращались к нам с просьбой об открытии группы для малышей до двух лет, чтобы не прерывать надолго процесс обучения. Мы уже присмотрели помещение на базе социально-реабилитационного центра. Там очень просторные и светлые комнаты и хорошая кухня, - добавила Касьянова.

В Южно-Сахалинске на первоначальном этапе планируется открыть одну группу дневного пребывания для 20 детей. В ней будут предусмотрены кухня, спальня и игровая. Однако, если подобного рода услуга среди студенческих семей будет востребована, количество ясельных групп в областном центре будет увеличено, сообщает пресс-служба губернатора.

Теги  Дети Студенты Соцподдержка

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