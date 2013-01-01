Ребёнок, которого унижала медсестра на Сахалине, передан под временную опеку

Полуторагодовалый Герман Рожков, которого унижала медсестра на Сахалине, передан под временную опеку в семью, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в министерстве образования области.

Временную опеку оформила жительница села Поречье Макаровского района. Она фельдшер, имеет опыт воспитания приёмных детей. Временная опека является бесплатной, подчеркнули в министерстве.

История мальчика прогремела на всю страну после того, как по сети разошлось видео, на котором медсестра Макаровской центральной районной больницы, не скупясь на нецензурные выражения, отчитывала малыша за испачканные штаны. Сразу после огласки медсестра уволилась, теперь в отношении её проверку ведёт макаровский отдел сахалинского управления Следственного комитета РФ.

Мальчик оказался в инфекционном отделении Макаровской ЦРБ ещё 9 июня, после того как его забрали из неблагополучной семьи. Органы опеки местной администрации подали документы в суд на лишение его матери Анны Рожковой родительских прав.

Семья Анны Рожковой состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении с сентября 2016 года. У Рожковой двое несовершеннолетних детей: кроме Германа, ещё есть шестилетняя дочь Софья Овчинникова, которую сейчас отправили к родному отцу. По данным источника в областном минобре, женщину уже лишали родительских прав в отношении сына Кирилла, которому сейчас 14 лет и он находится под опекой родного дяди.

Рожкова неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская рассказала, что сейчас Герман в безопасности, ему обеспечен должный уход, а мать пускают к нему на неограниченное время.

- Маме мы предложили всевозможную помощь, в том числе психологическую и медицинскую. Но надо отметить, что органы опеки действовали в полном соответствии с законодательством. Они собрали соответствующие документы, доказательства. С учётом поведения мамы были поданы документы на лишение родительских прав, оснований для этого более чем предостаточно. Если суд оставит детей маме, мы окажем ей помощь, закрепим за ней патронат и сопровождение, - сказала Устиновская.

В министерстве образования также сообщили, что с медсестрой, которая унижала ребёнка и сняла это на видео, удалось поговорить только по телефону. В городе её не было. Ничего вразумительного по поводу своего поступка она пояснить не смогла, только рыдала.