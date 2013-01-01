АТОР назвала Сахалин самым интересным направлением дорогого туризма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала Сахалин ключевым направлением дорогого, но наиболее интересного туризма.

По её словам, островной регион по дороговизне туров находится в одном списке с Камчаткой, Республикой Алтай, Крымом и Краснодарским краем. Но наиболее интересные туры сейчас предлагаются именно на Сахалин, сообщает «Коммерсантъ».

- Это, например, поездки на остров Монерон, расположенный в 43 км от побережья Сахалина: его посещение будет стоить около 250 тыс. рублей на человека за десять дней. Поездка, как правило, включает в себя размещение на местных турбазах и дайвинг-программы. По сути, речь идет об экотуризме, — рассуждает Ломидзе.

Она отметила, что организацией поездок занимаются сахалинские туроператоры. Большая часть обеспеченных туристов приезжает сюда в составе организованных групп. В случае с Алтаем речь чаще всего идет об активном отдыхе в горах.

- Но это направление нельзя назвать эксклюзивным. Оно доступно и для массового потока,— отмечает Ломидзе.

Один из экспертов туристического рынка Игорь Блинов заявил, что основной контингент дорогих туров на Сахалин составляют военные, ориентированные на качественный активный отдых.

- Хорошие курортные отели за рубежом не уступают нашим по качеству, но выигрывают в цене, так что основной контингент внутреннего дорогого турпродукта — военные, чиновники, просто бюджетники, отдых которым дотируется,— рассуждает Блинов.