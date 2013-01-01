Труп мужчины нашли в Анивском районе

Труп мужчины 1969 года рождения с признаками насильственной смерти найден в Анивском районе. У следователей уже есть подозреваемый.

Следственный отдел Анивского района возбудил уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

В совершении преступления подозревается знакомый потерпевшего, который в ходе ссоры несколько раз ударил его по голове. У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму, от которой он впоследствии скончался.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.