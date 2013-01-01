Путина на юго-востоке Сахалина начнется в июле

Специалисты СахНИРО рекомендовали открыть путину на юго-востоке Сахалина 17 июля.

По их мнению, добыча лососевых в районе от мыса Соймонова до мыса Анива может продлиться до 31 августа. Вместе с тем, в зависимости от фактических подходов горбуши и кеты, окончание путины здесь может быть перенесено на более позднюю или раннюю дату.

В этой промысловой зоне намерены включиться в предстоящую путину более 170 рыбопромышленных компаний. Сегодня они завершают подготовку своих полевых станов в Макаровском, Долинском и Корсаковском районах. Ожидается, что нынешним летом им можно будет выловить 6,2 тысячи тонн горбуши и 6 тысяч тонн кеты.

Как сообщалось ранее, 6 июля начинается промысел на северо-востоке Сахалина. За путину, которая продлится до 20 августа, рыбакам рекомендовано добыть 29,4 тысячи тонн горбуши и 5,4 тысячи тонн кеты. Они также стали единственными на Сахалине промысловиками, которым разрешено выловить 100 тонн кижуча.

В целом Восточно-Сахалинская подзона традиционно считается самой уловистой в островном регионе. По прогнозу ученых в нынешнюю страду здесь планируется добыть более половины всего областного улова красной рыбы – 47,1 тысячи тонн.