Кожемяко: программа по трудоустройству инвалидов должна быть в каждом районе

В районах Сахалинской области разработают программы по трудоустройству инвалидов. Об этом шла речь на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко.

По данным регионального агентства по труду и занятости населения, на островах проживают почти 8,5 тысячи граждан данной категории трудоспособного возраста. Только около 2 тысяч из них работают.

- Обязанность по трудоустройству возложена на работодателей. Законом предусмотрена квота рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями в размере 2% среднесписочной численности работников. Но, к сожалению, нередко работодатели заведомо предлагают рабочие места, не соответствующие профессионально-квалификационному уровню ищущих работу. В полном объеме квотированные рабочие места заполнены лишь в Курильском муниципальном образовании, - отметила глава ведомства Татьяна Бабич.

Сейчас в учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления, трудятся 226 инвалидов. Вакантны 124 рабочих места. Олег Кожемяко поручил руководителям органов исполнительной власти взять вопросы трудоустройства данных граждан на особый контроль, сообщает пресс-служба губернатора.

- Ситуацию, когда человек с ограниченными физическими возможностями не может устроиться на работу, необходимо кардинально исправлять. В каждом муниципалитете должна работать своя программа по трудоустройству данной категории граждан. В ваших подведомственных учреждениях есть немало рабочих мест, где они вполне могли бы проявить себя. Неужели нельзя трудоустроить человека с ограниченными возможностями в систему мониторинга и контроля, посадить его за камеры слежения? В чем сложность? Почему вы боитесь брать этих людей на работу? А ведь это, чаще всего, добросовестные работники с достойным образованием. Нужно задействовать их потенциал, - подчеркнул губернатор.