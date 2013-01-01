Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю хотят установить в Южно-Сахалинске

Памятник татарскому народному поэту Габдулле Тукаю преподнесла в дар Южно-Сахалинску региональная общественная организация «Учебно-культурный центр «Туган тел (родной язык)».

Бронзовая скульптурная композиция подарена городу при содействию Республики Татарстан.

Жителям областного центра предложили определить место, где она будет установлена. Есть три варианта: западнее дома №9 на улице Вокзальной, северо-восточнее пересечения улиц Институтской и Вокзальной и южнее пересечения улиц Ударной и Октябрьской.

- Габдулла Тукай для татарского народа - как Александр Пушкин для русских людей, - сказала председатель «Туган тел» Закия Валитова. - Его почитают татары всего мира. Произведения поэта и публициста изучают в школах Татарстана. Памятники Габдулле установлены в нескольких странах.

Окончательное решение, несет ли памятник историко-культурную ценность и необходим ли он городу, примут члены экспертно-консультативного совета по сохранению историко-культурного наследия области.

Вместе с тем, с 27 июня по 4 июля на официальном сайте администрации города (в разделе «Опросы») идёт народное голосование о выборе места под будущий памятник. Это нужно для изучения общественного мнения.

Данные будут переданы членам эспертно-консультативного совета для дальнейшего обсуждения. В случае принятия положительного решения об установке памятника будет произведена оценка соответствия выбранных населением мест под монумент., сообщает пресс-служба мэрии.