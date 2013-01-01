Поезд сбил человека на Сахалине

Это случилось около посёлка Большевик в Холмском районе примерно в 17:30. Поезд следовал по маршруту Чехов – Холмск.

- По одной из версий, мужчина переходил пути по тропинке к роднику. По другой - он сидел на рельсах не один. Пока с этим разбираются следователи, - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, машинист поезда заметил пешехода, сигналил ему, применил экстренное торможение. Но мужчина на сигналы не реагировал. Когда поезд остановился, он был уже мёртв.