Поезд сбил человека на Сахалине
Грузовой поезд 27 июня сбил человека на Сахалине, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Сахалинского региона ДВЖД.
Это случилось около посёлка Большевик в Холмском районе примерно в 17:30. Поезд следовал по маршруту Чехов – Холмск.
- По одной из версий, мужчина переходил пути по тропинке к роднику. По другой - он сидел на рельсах не один. Пока с этим разбираются следователи, - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, машинист поезда заметил пешехода, сигналил ему, применил экстренное торможение. Но мужчина на сигналы не реагировал. Когда поезд остановился, он был уже мёртв.
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