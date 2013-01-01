Выбрана вторая тройка номинантов проекта «Человек года-2017»

Подведены итоги второго интерактивного голосования за номинантов проекта «Человек года-2017».

Голосование проводилось с 20 по 27 июня на сайте «Сахалин и Курилы». По его итогам определились трое кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. Это:

1. Пригаро Наталья Александровна, заведующая отделом краеведения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки – 1422 голоса.

2. Пеньковский Александр Михайлович, инспектор отделения исполнения административного законодательства отдела ГИБДД управления МВД России по Южно-Сахалинску – 1416 голосов.

3. Евстифеева Виктория Владимировна, учитель физики школы №6 Корсаковского городского округа – 919 голосов.

Материалы о них появятся на страницах газеты «Губернские ведомости», на сайте «Сахалин и Курилы», а также в телепрограммах «ОТВ».

Напоминаем, мы предложили руководителям муниципальных образований и министерств, а также всем желающим назвать кандидатов для участия в проекте «Человек года-2017».

Третий в этом году этап голосования за кандидатов проекта пройдет с 20 по 25 сентября. Мы ждем ваши предложения. Назовите наиболее интересные личности для участия в конкурсе «Человек года». Помогите нам узнать о них, а им - достойно представить себя и свой район.

Справки по телефонам: (4242) 43-15-33, 42-45-65 или в письме на электронные адреса сhelovek-goda-2016@mail.ru, egorovati@yandex.ru.