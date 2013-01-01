Группа «Банд'Эрос» порадует сахалинцев в День мололдёжи

Известная российская группа «Банд'Эрос» выступит в День молодёжи в Южно-Сахалинске, сообщает РИА «Сахалин-Курилы» пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области.

В ведомстве обещают: программа празднования будет грандиозной. Массовые гуляния пройдут 1 июля.

По словам замминистра Егора Умнова, в 2017-м сахалинцы отмечают ряд знаменательных дат - 70-летие области, 25 лет реализации государственной молодежной политики в РФ. Также наша страна в третий раз принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

- Конечно, все эти даты мы постарались учесть при подготовке празднования Дня молодежи. Все мероприятия пройдут на главной площади областного центра, на площади Ленина. Запланирована дневная программа, где будет работать более 10 площадок. Занятие найдут для себя сахалинцы разного возраста. Вечерняя программа включает концерт, на котором выступят наши творческие коллективы и московская группа, - отметил Умнов.

В «Молодежном парке» в 14:00 развернутся развлекательные площадки различных направлений. Сахалинцам предлагают поучаствовать в мастер-классах. Например, на танцевальной площадке «Шаг за шагом» будет работать танцовщица, хореограф, участница первого сезона телепроекта «Танцы на ТНТ» Анна Тихая. - День молодежи в Южно-Сахалинске станет областным и завершающим череду праздничных мероприятий. В муниципалитетах они уже прошли. В областной центр приедут представители разных районов, которые примут участие в концерте и в самом празднике, - добавил специалист отдела молодежи ФК «Сахалин» Александр Гаранин. - Мы хотели, чтобы в этот раз в празднике принимали участие как можно больше молодых людей, чтобы он стал не только развлекательным, но и полезным. У ребят будет возможность пообщаться с известными людьми, побывать на мастер-классах.

Так, занятия на музыкальной площадке «Голоса островов» для горожан проведет магистр Московского государственного института культуры, обладатель гран-при международного вокального конкурса, лауреат дальневосточных фестивалей Наталья Колпакова. Интересен День молодежи будет молодым семьям и тем, кто ищет работу. Представители департамента экономического развития администрации расскажут, как открыть свое дело начинающим предпринимателям, какие существуют механизмы поддержки бизнесменов из числа молодежи, порядке и условиях предоставления субсидий. А специалисты центра занятости населения подробно расскажет об услугах и возможностях трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20 лет. На площадке также будут работать профессиональные психологи, которые объяснят, как пройти собеседование и грамотно составить резюме.

Начальник отдела молодежной политики и туризма мэрии Яна Краснова подчеркнула, что такое огромное количество площадок задействуется впервые. - Приятно, что на наш призыв откликнулось столько организаций и партнеров. Например, Центральный банк России организует интерактивную площадку, которая пройдет под девизом «Знай свои деньги». Специалисты банка подготовят экспозиции коллекционных монет, поведают об интересных фактов из истории денежного оборота в России, - добавила Краснова. Завершится День молодежи выступлением группы «Банд'Эрос» и праздничным фейерверком, который начнется в 22:00.