Расстаться с ветхостью
Жители Курильска ждут новую школу. Старое здание, построенное как временное, уже с трудом выдерживает суровые погодные условия на Итурупе. Не хватает в нем и места для новых учеников.
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Жители Курильска ждут новую школу. Старое здание, построенное как временное, уже с трудом выдерживает суровые погодные условия на Итурупе. Не хватает в нем и места для новых учеников.
Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон
В прошлом году ёлка из корюшки, в этом году рыба... К чему эти дорогие по оборудованию но дешёвые по существу - понты? Кого хотим удивить? - японцев, корейцев, ...
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Кожемяко: программа по трудоустройству инвалидов должна быть в каждом районе
Очень хороший пример того, как хорошо могут трудиться люди с ограниченными трудоспособностями описан в работах Г.Форда (того самого производителя народных авто ...
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АТОР назвала Сахалин самым интересным направлением дорогого туризма
250 000 за 10 дней? Однако...
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