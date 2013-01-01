Обратно в семью

На протяжении нескольких дней вся страна обсуждает шокирующее видео, отснятое в Макаровской ЦРБ. Съемку проводит медсестра, которая на камеру словесно унижает полуторагодовалого мальчика. Женщина отослала материал своим знакомым. Чем вызвала широкий резонанс в обществе.

Свободный порт

Круглый стол «Свободный порт: теория и практика» прошёл сегодня в областном центре. На встрече обсудили наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются резиденты проектов, а также желающие ими стать предприятия и организации. Инициатором диалога выступило дальневосточное отделение объединения предпринимателей «Опора России».

Качество жизни – приоритет

Пять дискуссионных площадок, где найдут свои пути решения самые важные для региона проблемы. 29 июня в островной столице пройдет форум «Единой России» «Повышение качества жизни жителей Сахалинской области - приоритет партии». Сельское хозяйство, социальная политика, городское и сельское благоустройство, а также развитие предпринимательства и транспортная доступность единственной в стране области на островах. Все это станет фокусом внимания губернатора Олег Кожемяко, депутатов Госдумы, руководителей партийных ячеек, муниципальных и федеральных властей. Итогом открытого диалога станет программное заявление. Как отметил член региональной партийной ячейки Андрей Хапочкин, на форуме будут обсуждаться темы, которые особенно волнуют избирателей. Все предложения будут включены в программу партии на выборах Сахалинской областной Думы.

Расстаться с ветхостью

Жители Курильска ждут новую школу. Старое здание, построенное как временное, уже с трудом выдерживает суровые погодные условия на Итурупе. Не хватает в нем и места для новых учеников.

Армия юных

В «Сахалинском Артеке» впервые стартовала военно-патриотическая смена. На протяжении двух недель 100 юных курсантов со всего Сахалина пройдут начальную военную и антитеррористическую подготовку, будут учиться выживать в сложных условиях и работать в команде.

Юнармеец ушел в армию

Первый сахалинский юнармеец уже прошел боевую подготовку и отправился сегодня в ряды Вооруженных сил. Сыймык Эгемназаров первым из товарищей достиг призывного возраста и самостоятельно принял решение служить в армии. Юноша пополнит островные мотострелковые войска. Год, проведенный в рядах военно-патриотического общественного движения, заметно подготовил юнармейца к будущей службе. Он уже намерен в будущем заключить контракт.