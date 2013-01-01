Центр внимания. Выпуск от 27 июня
В этом выпуске: обратно в семью, расстаться с ветхостью, армия юных, в ожидании солнца, спортивные и другие новости.
Обратно в семью
На протяжении нескольких дней вся страна обсуждает шокирующее видео, отснятое в Макаровской ЦРБ. Съемку проводит медсестра, которая на камеру словесно унижает полуторагодовалого мальчика. Женщина отослала материал своим знакомым. Чем вызвала широкий резонанс в обществе.
Свободный порт
Круглый стол «Свободный порт: теория и практика» прошёл сегодня в областном центре. На встрече обсудили наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются резиденты проектов, а также желающие ими стать предприятия и организации. Инициатором диалога выступило дальневосточное отделение объединения предпринимателей «Опора России».
Качество жизни – приоритет
Пять дискуссионных площадок, где найдут свои пути решения самые важные для региона проблемы. 29 июня в островной столице пройдет форум «Единой России» «Повышение качества жизни жителей Сахалинской области - приоритет партии». Сельское хозяйство, социальная политика, городское и сельское благоустройство, а также развитие предпринимательства и транспортная доступность единственной в стране области на островах. Все это станет фокусом внимания губернатора Олег Кожемяко, депутатов Госдумы, руководителей партийных ячеек, муниципальных и федеральных властей. Итогом открытого диалога станет программное заявление. Как отметил член региональной партийной ячейки Андрей Хапочкин, на форуме будут обсуждаться темы, которые особенно волнуют избирателей. Все предложения будут включены в программу партии на выборах Сахалинской областной Думы.
Расстаться с ветхостью
Жители Курильска ждут новую школу. Старое здание, построенное как временное, уже с трудом выдерживает суровые погодные условия на Итурупе. Не хватает в нем и места для новых учеников.
Армия юных
В «Сахалинском Артеке» впервые стартовала военно-патриотическая смена. На протяжении двух недель 100 юных курсантов со всего Сахалина пройдут начальную военную и антитеррористическую подготовку, будут учиться выживать в сложных условиях и работать в команде.
Юнармеец ушел в армию
Первый сахалинский юнармеец уже прошел боевую подготовку и отправился сегодня в ряды Вооруженных сил. Сыймык Эгемназаров первым из товарищей достиг призывного возраста и самостоятельно принял решение служить в армии. Юноша пополнит островные мотострелковые войска. Год, проведенный в рядах военно-патриотического общественного движения, заметно подготовил юнармейца к будущей службе. Он уже намерен в будущем заключить контракт.
В ожидании солнца
После антициклона на Сахалине установится хорошая погода. Уже на будущих выходных синоптики обещают больше 20 градусов тепла. Для многих островитян это повод отправиться к морю.
День молодежи
27 июня в России отмечается День молодежи. В этом году этот праздник выпадает на будний день, поэтому все мероприятия пройдут 1 июля, в субботу. Сахалинцев ждут творческие площадки, мастер-классы от приглашенных гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из подарков гостям областного центра станет выступление группы «БандЭрос».
Славянская самобытность на современной сцене
А накануне танцевальными узорами Чехов-центр раcкрасил ансамбль «Гжель». Столичный коллектив приготовил номера, полные народной самобытности. Московский государственный академический театр танца «Гжель» почти с 30-летней историей свои номера строит на богатстве и фантазии русского народа.
Новости спорта
В Южно-Сахалинске стартовал региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы приехали выполнять школьники до 15 лет. 56 мальчишек и девчонок представляют семь муниципальных образований. Лучшие из лучших представят Сахалин на всероссийском уровне в международном детском центре «Артек».
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