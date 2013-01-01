«Алые паруса» и «Молодежный калейдоскоп» в Поронайске объединили

Благодаря дождливым выходным, День молодежи поронайцы смогли отпраздновать точно по календарю – 27 июня. Спортивно-развлекательную программу «Молодежного калейдоскопа» удачно совместили с первым общегородским балом выпускников «Алые паруса».

В течение дня на спортивных площадках Поронайска проходили состязания по стритболу, футболу и пляжному волейболу. На центральной площади для детей устроили «Веселые старты», а главное событие началось здесь же в 18:00.

С добрыми напутствиями обратились к выпускникам руководители горокруга, депутат областной Думы Наталья Захарчук и председатель местного отделения партии «Единая Россия» Виктория Кривошеева. Торжество продолжилось награждением лучших учеников, которые в течение всех школьных лет хорошо учились и принимали активное участие в различных мероприятиях.

Грамоты и конверты с премией мэра получили Екатерина Жигула (городская школа №1), Надежда Че из Гастелло, Юлия Сторощук из Леонидово, Виктория Синякова из Малиновки, Владислав Загоруйко из Востока, Александра Мякишева из Вахрушева. Вдобавок к этим наградам заветные коробочки с медалями «За особые успехи в учебе» вручили отличникам Алисе Литвиновой из городской школы №7, Алёне Стецко из школы №8, Александру Со и Юлии Урюпиной из школы №2. Кстати, награду за дочь из рук мэра Александра Радомского с гордостью принял председатель поронайского Собрания депутатов Александр Урюпин.

Именно 27 июня стали известны результаты последнего ЕГЭ по русскому языку, и, как сообщила корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» специалист местного отдела образования Наталья Володина, все четверо ребят подтвердили свои отличные знания. 30 июня их ждет церемония награждения уже в областном центре, где им вручат знаки отличия Сахалинской области и премию губернатора.

Одиннадцать выпускников получили грамоты и премии от парии «Единая Россия». Как объявила вручавшая награды Наталья Захарчук, - за активное участие в молодежных, социальных, творческих проектах, готовность наряду со взрослыми делать добрые, бескорыстные дела во благо обществу.

Завершилась торжественная часть вдохновенным вальсом молодых пар, который плавно перетек в зажигательную дискотеку. До 22:00 собравшихся на площади заводили местные танцоры из театра «Угол зрения», вокалисты Кристина Шенеман, Алина Дуганец, Кирилл Верный, Мария Лепетова, Анастасия Войтиева, Костя Кост и другие. Изюминкой концертной программы стали гости из Южно-Сахалинска, в том числе диджей Саня Швед.