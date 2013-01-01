Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии

Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне «Этопирика».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в ее составе представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур – сотрудники аппарата японского правительства и губернаторства Хоккайдо, министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, труда и благосостояния, здравоохранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также ряда учреждений, ассоциаций и общественных организаций. Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Цель поездки – выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах. Договоренностей об этом ранее на высшем уровне достигли главы государств Владимир Путин и Синдзо Абэ. Для установления прямых контактов было решено направить в Сахалинскую область из Японии государственно-частную экспертную группу. В мае она уже посетила Сахалин. Тогда предварительно обсуждались проекты, которые могли бы быть совместно реализованы на Курильских островах. Они относятся к сферам сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

В ходе июньского визита бизнес-миссия намерена уточнить этот план, детально ознакомившись на месте с основными курильскими объектами. На острове Кунашир гостей накануне встречали губернатор Олег Кожемяко, члены областного правительства, представители министерства иностранных дел России и предпринимательского сообщества. - Рады приветствовать вас на курильской земле. Острова впервые принимают столь крупную и представительную бизнес-миссию из Японии. Это большой шаг в развитии двусторонних взаимоотношений, уточнении важных параметров для дальнейшей совместной деятельности на Южных Курилах. Конечно, впереди много работы, прежде, чем проекты перейдут в практическую плоскость. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать. Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре. Уверен, данный формат сотрудничества будет успешным и принесет пользу обеим сторонам, - отметил Олег Кожемяко на состоявшейся встрече в доме культуры Южно-Курильска. На нее пригласили не только прибывших в район участников японской делегации, но и местных жителей. - Для нас важно найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача – провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия, и в результате точнее определиться с конкретными проектами, - сказал в ответном слове Эйити Хасэгава. – Бизнес-миссия рассчитывает в первую очередь посетить объекты рыбного хозяйства, туристического и медицинского назначения, розничной торговли и сферы услуг, а также морские и воздушные гавани островов. По моему глубокому убеждению, которое разделяют и остальные участники делегации, мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства. Это приведет к увеличению здесь рабочих мест, а также к росту доходов местного населения.

Однако сотрудничество сегодня ограничивает отсутствие прямого транспортного сообщения между Курилами и Японией. В этом месяце, к примеру, из-за неблагоприятных погодных условий не состоялся первый чартерный рейс. Сейчас согласовываются новые сроки поездки. - Думаю, надо планировать такой визит на июль, август или сентябрь, когда погодные условия на Курилах более благоприятны. А в дальнейшем можно предусмотреть и другой вариант – организовать прямое паромное сообщение между Немуро и Южными Курилами – по типу того, что уже действует на линии Корсаков – Вакканай. Оно не будет столь сильно зависеть от капризов погоды, - предложил сахалинский губернатор. – Полагаю, что целесообразно будет наладить на регулярной основе и авиационное сообщение между Курильскими островами с Японией, - добавил он.

Участие государства сегодня играет решающую роль в развитии Курил, констатировали на встрече. Основным инструментом является федеральная программа. На Кунашире она позволила построить более десятка крупных объектов различного назначения. Район получил два современных спортивно-оздоровительных комплекса. Началось строительство жилья и благоустройство общественных мест. На дорогах впервые появился асфальт. Сейчас в округе возводятся здания средней школы и двух детских садов. Однако предприниматели пока далеко не в полной мере раскрыли богатейший ресурсный потенциал территории, считает руководитель района Константин Бутаков. - Предлагаю участникам японской делегации обратить внимание на хорошие возможности для строительства в районе новых производственных комплексов по глубокой переработке морских биоресурсов, рыбоводных заводов, предприятий марикультуры. Большие перспективы имеют направления по развитию туристского потенциала, альтернативной энергетике, мусоропереработке. Жители Курил также нуждаются в улучшении сферы торговли и услуг, - сказал муниципальный чиновник.

С ним согласились и курильчане. - Хочется, чтобы японский бизнес помог нам с рыборазведением и марикультурой, - высказала пожелание одна из участниц встречи. Для изучения вопроса одна из групп делегации 28 июня посетит предприятия рыбной отрасли Кунашира. А две другие – побывают на объектах энергетики, здравоохранения, розничной торговли и туристической сферы. Вечером того же дня бизнес-миссия на теплоходе направится к берегам Итурупа, а 30 июня будет работать на Шикотане, где состоится подведение итогов визита. Помимо деловой программы, для гостей предусмотрена и культурная. Накануне в Южно-Курильске в их честь был организован концерт. Вместе с отечественными «Калинкой» и «Катюшей» на одной сцене прозвучала и японская «Вакарэтэ» - песня о поиске счастья.