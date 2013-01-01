Сахалинским школьникам вручили первые знаки отличия ГТО

В колонном зале правительства Сахалинской области прошла торжественная церемония награждения знаками отличия ГТО.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», награды вручил глава регионального минспорта Сергей Буренков.

Выпускники, которые выполнили нормативы комплекса ГТО на соответствие бронзовому, серебряному и золотому знакам, прибыли из Холмска, Томари, Корсакова и Южно-Сахалинска. 27 школьников получили свои награды.

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровления нации. Количество участников комплекса ГТО в Сахалинской области увеличивается с каждым годом. Если в 2015 году в регионе было только 27 учащихся, выполнивших нормы на серебряный и бронзовый знаки, то уже 1 июня текущего года кроме бронзовых и серебряных знаков еще и 40 золотых знаков отличия комплекса ГТО. Спасибо вам ребята за то, что вы ведете здоровый образ жизни, и вовлекаете в этот процесс других, - отметил министр.

Артем Подгорный приехал из Корсакова. Молодой человек в этом году заканчивает школу. Молодой человек хочет стать инженером, собирается учиться в Санкт-Петербурге. При поступлении в университет ему добавят дополнительные десять баллов за золотой знак. - Я прошел все 11 испытаний на золото. Мне, конечно, помогло то, что я занимаюсь спортом. Думаю, что не обязательно нужно быть очень подготовленным, чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО. Конечно, если ты никогда не бегал, то испытание не пройдешь, - поделился Артем Подгорный. Обладателями золотых знаком комплекса ГТО в V возрастной ступени стали Валерий Кокарев, Екатерина Лагутина, Наталья Лагутина, Егор Питенин, Дарья Сакун, Екатерина Свищева, Давид Агаев, Никита Акимов, Константин Ачмизов, Анна Галаева,Роман Гроза, Александр Гуляев, Ирина Елесина, Евгений Карсаков, Дарья Козятинская, Софья Коротынская, Дарья Кузнецова, Екатерина Орлова, Артем Подгорный, Руслан Хохлов, Алина Чернова и Арина Шумеева. Золотым знаком отличия в VI возрастной ступени награждены Дарья Капранова и Илья Таякин, серебряным – Алина Борушко и Михаил Иванов, бронзовым – Кристина Федотова, информирует пресс-службв регионального минспорта.